全民運動日2023︱8月6日大量康樂體育設施免費開放　即睇參與詳情

康樂及文化事務署（康文署）8月6日（星期日）舉行「全民運動日2023」，免費開放轄下大部分康體設施供市民使用及在各區的指定體育館舉辦康體活動，市民亦可在網上收看直播運動示範。



「全民運動日2023」（康文署）

1. 如何獲得「全民運動日2023」康體設施免費使用權：

．7月31日（周一）上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式，預訂8月6日的康樂設施；



．不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施；



．屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午7時45分開始提供服務；水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於上午8時30分開始提供服務；



．預期預訂踴躍，早上繁忙時段或需較長時間進入網上預訂系統。



2. 8月6日可供免費使用康體設施：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；



戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；



公眾游泳池：（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）；及水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。



3. 體適能運動示範及同樂日詳情：

．今年「全民運動日」以「身心力行體適能」為主題，康文署將舉辦多項體適能運動示範及同樂活動讓巿民參與，8月6日下午2時至6時在18區指定體育館舉行多元化免費康體活動，包括健康講座、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範和同樂活動。活動券７月24日（星期一）上午8時30分起在康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。



．康文署「全民運動日」專題網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/sfad）和「康文＋＋＋」Facebook專頁（www.facebook.com/LCSDPlusss）在活動當日下午2時起直播運動示範，市民可在家中透過網上平台收看和進行體能運動。

