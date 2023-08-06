粉嶺高球場｜舊球場月底前逢周日免費開放　有市民指如建屋感可惜

政府將於9月收回32公頃粉嶺高球場的「舊球場」，當中約9公頃用地打算興建1.2萬伙公營房屋單位。城規會上月決定把高球場該建屋用地暫時修訂為「未決定用途」，市民可以就用途在本月25日前作出申述。



政府3年前把該32公頃用地，轉以短期租約形式租予香港哥爾夫球會，將於本月底屆滿，哥球會今日（6日）連續第三個周日開放「舊球場」予市民參觀，大部分為家庭或帶同寵物進園休憩。有市民指香港難得有大片草地，如將來用於建屋感到可惜，認為政府需要平衡住屋及生活的需求。



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哥球會早前宣布把「舊球場」變為歷史生態公園，由7月23日起每逢周日下午免費開放予市民進場活動，今日下午2時許，現場人數約100至200名市民參觀，哥球會安排免費高球車載市民圍繞場欣賞風景，亦有擺放高球車及小熊人偶公仔予市民「打卡」，另有安排免費泊車、填色工作坊、現場唱歌表演、派發膠扇等活動。

帶同寵物市民：高球場有廣闊草地供玩樂

大埔居民陳小姐與丈夫第一次帶同小狗到「舊球場」，主要讓小狗玩耍及觀察環境，她表示，該地對於寵物來說是一個不錯地方，可以讓牠們自由活動，亦有小朋友進行球類活動，香港沒有廣闊草地給寵物走動及玩樂，即使寵物公園亦沒有，寵物跑完草地回家後「個樣都變晒，開心好多」。

陳小姐對於政府未來收回該用地感到可惜，不過認為要視乎將會作什麼用途，如發展玩樂設施是可以，但起樓的話，直言「嘥氣啦」。她解釋指現時香港興建多個樓宇，惟市民「無錢買」，倒不如考慮清楚再作發展。她又指政府建屋同時要考慮綠化，但現時公屋兩座樓距離太近，認為「起樓還起樓，要顧及其他設施及整個環境設計」。

兩度進場市民：建屋是一大政策仍有變數

第2次進園的吳小姐表示，歡迎高球會開放給市民入場，因為一般市民沒有哥爾夫球會籍，現時可當作公園進場玩樂。問到該地將來或會用於興建住宅時，吳小姐表示這是一個大政策，不應該以個人方面諗，指高球場用地屬於公眾，但認為未來是否起樓仍是未知之數。

同行友人何先生則指，「舊球場」附近古洞路的車路狹窄，向來較塞車，如果將來建屋當地的交通配套能否承受人口增長，認為政府「似乎為收而收」。

他又指，未來將有數千人入住，附近的「生態開始死囉」，以前不少雀鳥飛過，而現時已經沒有了，反問「究竟政府有冇諗清楚呢啲嘢去做」，直言「我見到就無啦」，他促政府要有良好規劃，明白住屋是殷切需求及十分重要，但亦要取之平衡。

新界村屋居民憂康文署管理會不准踏草地

他相信，高球場或會是北都區內的「市肺」，就如港島有維園、紐約有中央公園，「北部都會區需唔需要一個park（公園），去供應返啲氧氣畀市民用」，重申政府需要規劃，做好附近的配套。

對於政府收回舊球場將交由康文署管理，何先生指署方教育大眾不可踐踏草地，就如小朋友踩草地也被職員喝止，擔心將來會圍封草地「唔踩得唔掂得」。