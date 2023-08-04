香港航空免費機票第二輪｜8.7早上10時開搶 9800張包括首爾7航點
撰文：陶嘉心
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【香港航空/搶機票/免費機票/附加費】香港航空今日（4日）公布，免費機票第二輪將於下周一（7日）早上10時開放活動頁面，第二輪會送出9,800張香港出發0票價來回機票，當中已包20kg寄艙行李，7個目的地包括曼谷、三亞、北京大興、杭州、名古屋、南京、首爾。
香港航空為響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動，將於7月24日至8月25日推出0元搶機票活動，優惠包20公斤寄艙行李，超過20個目的地任揀。活動網頁為香港航空 「飛遇世界鉅賞」 。
搶免費機票前必備：
1、與旅遊證件上相同的姓氏／名字
2、相關旅遊證件號碼
3、香港身份證號碼
4、出生年月日
5、應準備好信用卡，以繳付稅項及附加費等
+5
1.機票情況
第二輪送9800張，旅遊日期為2023/9/1 至 2024/3/24。
2、第二輪「搶飛」時間
8月7日早上10:00時展開
3、「搶飛」形式
機票以先到先得形式送出，港航指當飛機圖標變成賣晒，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。
4、免費機票逗留時間
可逗留介乎2至7日之間。
5、相關規限
每名資格人士 只於同一輪活動贏取一張機票，必須輸入正確個人資料，否則可能失去兌換資格。年滿12歲先可以參與。
6、付款方式
所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款，付款後截圖記下行程，電子機票號等紀錄，方便日後參考。
7、其他須知
香港航空指揀行程日期同航班時，可能會選不到某些日子，但毋須太緊張，再試不同日子，並留意部份日子無機票提供。
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香港航空免費機票第二輪何時開始？
香港航空免費機票是否包寄艙行李？
已包20kg寄艙行李。