小巴輸入外勞｜首輪申請今日截止　業界料有小型營辦商持觀望態度

政府批准運輸業界經「特別計劃」輸入外勞，首輪申請今日截止。香港專線小巴持牌人協會成員陳志輝表示，業界反應不錯，不認為申請手續繁瑣，但同意措施始終較新，相信一些較小型的營辦商或持觀望態度。



他透露自己計劃聘請20名外勞，早前已聯絡內地的勞務局，並與十名營辦商於珠海舉行招聘會；當日約有120人面試，絕大部分懂廣東話，亦有指定駕駛經驗等。



▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼



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政府批准運輸業界經「特別計劃」輸入外勞，容許輸入1,700名公共小巴和客車司機，首輪申請今日截止。香港專線小巴持牌人協會成員陳志輝在港台節目中表示，業界反應不錯，不認為申請手續繁瑣，「只不過係新嘢，新嘢就所有嘢都覺得煩」，但同意措施始終較新，相信一些較小型的營辦商或持觀望態度。

他透露，自己今日會去交申請表，自己的公司欠缺30至40人，會聘請20名外勞。他早前已聯絡內地的勞務局，亦已找中介公司協助招聘。他表示，公司與十名營辦商在上周亦於珠海舉行招聘會，當日約有120人面試，絕大部分懂廣東話，亦有指定駕駛經驗等。

聘用成本約3至4萬 會否加價難定論視乎路線客量

如果能成功申請外勞司機，運輸署會有程序安排考牌。他表示，外勞司機到港後的第一個月未必能開工，惟其已屬於公司僱員，故已要出糧及提供住宿，預料聘用成本約3至4萬元。成本增加會否因而加價？陳志輝指，不可以一概而論，不同路線面對的情況亦不同，「請足夠嘅人手可能乘客又返返嚟。」

他表示，業界曾反映擔心這些司機考牌後會跳槽，轉到另一公司，已向政府反映相關憂慮，但由於今次計劃是新嘗試，相信要在推行後再檢討或優化計劃。

前小巴司機：年紀大不被聘用

雖然小巴業界指行業人手不足，不過，亦有小巴司機則投訴，指現時找工甚為困難。73歲的蕭姓前小巴司機致電電台指，應招聘廣告應徵油麻地前往伊院的專線小巴，惟「去兩次，兩次都唔請。」他引述相關小巴公司指自己年紀大故不願聘請，「我唔去猜測係咩原因啦，咁未有唯有走。」