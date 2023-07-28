小巴外勞｜營辦商邊申配額邊北上揀兵　面試司機大部份可說廣東話

政府運輸業輸入勞工計劃本月17日起接受申請，運輸及物流局回覆指，截至周三（26日），機管局及運輸署分別接獲2份航空業及7份小巴或客車行業申請。已提出申請的公共小巴營辦商負責人謝先生向《香港01》表示，運輸署審批及招聘程序或需3個半月，料首批司機早快11月才能到港，連同在港訓練預計最快要12月才能工作，冀運輸署可加快審批。他又說，早前與其他行家到內地率先展開首輪面試工作，約100人應聘，形容數字理想，當中有9成半人操流利廣東話。



▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼



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運輸署至本周三接7份申請

運輸及物流局回覆最新數字，指運輸業輸入勞工計劃下，截至周三，機管局及運輸署分別接獲2份航空業及7份小巴或客車行業申請。

有小巴營辦商申20個名額

公共小巴營辦商負責人謝先生向《香港01》表示，旗下兩間主要營運葵青區公共小巴的公司，已向運輸署申請輸入外勞，料涉及20個名額。他表示，運輸署第一輪的配額審批預計需要一個半月時間，營辦商在取得配額後，才可到內地找合適申請者。

他說，可透過內地勞務公司介紹的中介公司尋找申請人，亦可自行尋找合適人選，但最終必須透過指定的內地勞務公司申請來港工作，包括入境處審批在內等，預料內地申請來港程序也需時兩個月，故首批司機最快或要11月才到港。

審批程序長來港後訓練須3星期 料首批司機12月始可上車

輸入司機到埗後，需接受10至12小時的駕駛訓練，並完成16個小時職前訓練等，再考試及考牌等，才可交由營辦商訓練。謝先生預料，訓練也需要約3個星期時間，營辦商會加緊時間安排非載客的路線訓練等等，故最快也要12月才可正式上班，「會太遲，希望運輸署審配額方面可以加快。」

謝先生稱，目前業界人手不足嚴重，早前已率先聯同10名行家，往內地進行首批申請面試，望一取得配額已可有合適人選即申請來港。

業界首批面試約100名司機 解釋香港工作環境及住宿條件

他指，首批面試了約100名司機，約9成半人可操流利廣東話，交流無問題，並稱已先了解他們工作能力、心態等，亦向其解釋香港工作環境及住宿條件：「畀申請者知道香港工作情況係點，有咩挑戰，同居住環境唔可以期望香港好似大陸咁闊，睇下佢接唔接受到。」

至於輸入司機住宿方面，謝先生指現時已著手籌備，因找合適單位並非易事，也希望做好所有工作，當審批及訓練完成後即可上班工作。他稱會盡量安排司機居在上班地點附近，「可能係步行距離或只需要簡短交通車程，咁樣休息都會好啲。」

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

