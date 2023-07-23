建造業輸入外勞｜商會指已有業界申請　料情況至少維持三至五年

建造業輸入勞工計劃本月17日已開始接受申請，發展局於19日曾口頭回覆仍未收到申請，不過，有業界商會今日（23日）在電視節目則稱，已有業界提出申請，惟目前未掌握實際數字。該商會代表又提到，業內有四至五成工人年齡達50歲，加上欠新血入行、以及移民潮影響，料輸入外勞的情況至少要維持三至五年。



本港多個行業出現人手短缺，包括建造業。（資料圖片/廖雁雄攝）

建造商會會長林健榮在電視節目《講清講楚》表示，現時業內有四至五成工人年屆50歲，預計未來會出現「幾何式退休」，同時甚少新血入行，加上移民潮影響，認為輸入外勞的情況至少要維持三至五年。但他亦強調，業界想持續發展，須靠本地人，所以仍要加強培訓。

建造業輸入勞工計劃上周一（17日）起開始接受申請，發展局於19日曾口頭回覆仍未收到申請。林健榮在節目中則指，已有業界提出申請，惟目前未掌握實際數字。他續指，外勞名額會否用盡，要視乎工程推出進度，如工程推得快、需求會更大；若而有序推出工程，則現時的配額已有紓緩作用。

他又提到，料大多輸入的會是來自內地的外勞，而現時本地相關工種的工資中位數，對他們應有吸引力。他也坦言，輸入外勞有很多行政功夫，且付出的也不止中位數的薪酬，業界是考慮到工程延誤的罰錢會多於支付予工人的錢，才願意輸入外勞。

林健榮在節目中也提到，業界正就預防中暑制訂實務手冊，並正與當局商討相關實務手冊。他表明這並非代表政府制定的《預防工作時中暑指引》「形同虛設」，而是當局的指引適用於多個行業，業界是有責任就自己行內實際情況訂明做法，他也強調執行手冊要求的力度不會低於政府指引的要求。