樂聚維港嘉年華｜旅發局︰近20萬人進場　大批市民提早霸位賞煙火

【樂聚維港嘉年華/ 維港水上音樂會/ 幻彩詠香港/ 旅發局】旅發局響應「開心香港」於灣仔海濱舉辦的「樂聚維港嘉年華」，終在昨日（6日）圓滿結束。旅發局今日（7日）公布，一連5個周末活動反應熱烈，吸引近20萬名入場人士。其中期間限定的水上煙火版「幻彩詠香江」，連續幾個周末晚上，均迎來大批市民及旅客提早「霸靚位」打卡。



▼2023年7月至8月 旅發局「維港水上音樂會」▼



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連續幾個周末大批市民旅客提早「霸靚位」看煙火

「樂聚維港嘉年華」重點活動之一，包括期間限定的水上煙火版「幻彩詠香江」。旅發局表示，連續幾個周末，灣仔海濱未到晚上8時，便迎來大批市民及旅客提早「霸靚位」。其中何女士攜同子女到場觀賞，感嘆「沒有想過在這麼近的距離看煙花表演，燦爛的水上煙火就像在我們頭上綻放，感覺很震憾！」

旅發局亦稱，由最開始出現空中的「HK」煙火直至完結，全場均驚喜萬分，觀眾被眼前煙火吸引並不斷拍照，最後一同鼓掌。有旅客專程來港便為觀看期間限定的「幻彩詠香江」，又指是首次近距離觀看煙火，感覺非常精彩及印象深刻。

▼2023年7月至8月 水上煙火版「幻彩詠香江」▼



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香港滑板一哥讚氣氛特別好︰讓大眾近距離了解極限運動

至於另一個重點活動「維港水上音樂會」由近40名來自中港台及海外音樂人，在水上舞台輪流演出。旅發局指，不少參與音樂會的本地歌手表示，海浪隨著歌曲的節拍流動，加上維港美妙絕倫的夜景，是一個新鮮體驗，感到相當有趣。

此外，另一邊的X-game極限運動表演，分別由來自中港日的越野單車（BMX）及滑板的頂尖好手，為觀眾表演各種花式技巧。旅發局指，即將代表本港出戰亞運的「香港滑板一哥」陸俊彥讚氣氛特別好，觀察到不少市民歡呼拍掌，認為可讓大眾近距離了解極限運動。

旅發局又指，「樂聚維港嘉年華」並結合香港及海外表演者，每周以不同主題，在灣仔海濱街頭表演，包括歐陸風情的雜技及雜耍、動感熱情的森巴鼓樂，以及傳統舞獅及扯鈴表演等。市民及旅客亦在休憩區席地而坐，邊觀看音樂會直播，邊享用特色飲品小食，感受嘉年華的歡樂。

▼2023年7月至8月 旅發局「樂聚維港嘉年華」▼

