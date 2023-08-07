暑假外遊｜7月起共116萬人次港人飛出香港　單日出入境回升至11萬

踏入疫情後首個暑假旺季，不少港人一家大細外遊。除了北上，根據入境處的出入境數字，由7月起至昨日（6日），一個多月港人經機場離境數字錄116萬人次，平均每日超過3萬人次飛出香港，當中最多人出境為7月21日錄3.7萬人次，上周五（4日）也有3.5萬港人坐飛機離境；至於經機場入境港人過去一個月暫錄109萬人次，即淨出境近7萬人次。近日經機場出入境港人，已回升至單日11萬人次。



縱橫遊行政總裁袁振寧表示，暑假報團人數已恢復至疫情前七成，不少人報名貴價團及豪華團，長途團如土耳其、西歐等大受歡迎，亦有不少人去日本、泰國、馬來西亞等熱門地區。



3.7萬港人7.21坐飛機出境 單日最多

根據入境處數字，7月港人經機場出境數字錄966,464人次，平均每日逾3.1萬人次出境，高峰期集中在7月中旬，當中7月21日為當月最高出境數字，錄得37,347人次；至於經機場回港的港人，則錄得902,681人次，估計不少為海外升學的港生返香港過暑假，或移民家庭回港探親。

踏入8月，繼續有不少港人飛出香港，截至昨日（6日）共有195,105人次，日均3.2萬人次；至於入境港人就錄得194,905人次，相信不少為外遊後回港。

因此由7月起，共有116萬人次的港人經機場出境，平均每日31,893人次。

縱橫遊袁振寧：不少人報貴價團及豪華團外遊

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，今年7月15日至8月15日為港人外遊的高峰，暑假報團人數已恢復至疫情前七成，不少人報名貴價團及豪華團，長途如土耳其、西歐等地區，人數反而較疫情前增加，即航程約6至7小時的地區較受歡迎，而日本、泰國、馬來西亞等熱門地區亦有不少旅行團。

他又指，8月份海外國際學校即將開學，繼續有不少家長會帶子女出國，同一時間不少旅行團陸續回港，最近一周為返港的高峰期，每日平均約有20個來自日本、韓國、東南亞等地的旅行團抵港。

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索價逾12.8萬元九州團不足一周成團

袁振寧又指，雖然報團人數減少，但金額卻接近疫情前水平。例如他上周三便推出11月紅葉期出發的「七星號列車」8日團，其中4日3夜乘坐列車，途經九州7個縣份，享用福岡頂級料理，每位索價逾12.8萬元的。惟推出後立即便有顧客訂購最貴的火車套房，索價約17萬元，其後不足一周更已成團。

袁振寧並觀察到，自新冠疫情後，50歲至60歲年齡層的顧客，或趁健康及時間尚在，更願意報名貴價團。「𠵱家顧客一係好經濟，一係好尊貴。佢哋會諗不如趁有時間同健康，早啲去享受。」