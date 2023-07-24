書展2023｜旅遊書劈價至10蚊2本　家長狂掃20本補充練習

書展結束前夕，今日（24日）已有不少書店推出促銷優惠，有書店以10元2本劈價售賣旅遊書；買二送一優惠。有書店推出補充練習每本半價出售，有家長攜篋「掃貨」20本。不少書店均以多買多折或低折促銷策略，吸引顧客。



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受惠通關旅遊書生意上升

臨近書展結束，不少書店開始推出促銷優惠。有書店以10元2本劈價賣舊版旅遊書，王小朋友立即掃4本分別介紹日本東京、沖繩、北海道及大阪的舊版旅遊書，因之前旅行到日本，故對日本產生興趣，買旅遊書以認識更多日本。有專售旅行書藉的馮老闆亦於今日推出促銷優惠，由今日開始，買兩本舊版旅遊書或補充練習多送1本優惠。他指今年受惠通關，生意較去年理想，生意上升1成至2成半，而人流與上年差不多。他又指日本及台灣的旅遊書的銷量較理想。

家長趁書展優惠狂掃20本補充練習

有書店推出小學補充練習促銷優惠，由買第2本半價促銷至買1本半價優惠，李先生拖篋一口氣掃逾20本補充練習，涵蓋中英數科目，有部分幫別人購買。問及會否擔心小朋友做不完，他指每一本都很薄，每日做少部分，很快做完。而陳小姐亦攜篋幫小三女兒挑選補充練習，主要買英數補充及圖書，預算約1000元，她表示在書展購買補充練習較便宜，「100蚊7本當粗做下」。

有台灣書商今日開始以低折促銷，由買一本75折，變全場7折，或將折扣擴大範圍至全場書藉，由只有瑩光標示書本才有折扣改全場書本一律享有折扣。亦有書店推出多買多折優優，如5本以上以65折出售等促銷優惠。