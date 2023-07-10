疫後旅遊意欲新高　逾9成港人來年外遊至少一次　歐洲成五大熱門

有旅遊網站今日（10日）公布港人旅遊調查結果，數據反映港人的外遊情況和旅遊偏好，顯示港人外遊意欲有增無減，更錄得疫後新高。負責人表示，高達96%受訪者已計劃未來一年外遊最少1次或以上，當中近7成人更計劃外遊2至4次，較去年上升逾2倍，可見港人外遊比率再度攀升，且次數更趨頻繁。



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日、台、泰、韓續成熱門 歐洲一躍登首五

即將迎來疫情後首個暑假，不少港人選擇短程旅遊，日本、台灣、泰國、韓國持續成為熱門旅遊目的地。旅遊體驗平台Klook公布《2023港人旅遊玩樂喜好》調查結果顯示，歐洲成為新旅遊熱點，一躍成為五大熱門之一，未來歐遊人數較開關至今上升近2.5倍。根據Klook數據，6月整體海外預訂有增長趨勢，按月增長15%，以預訂遊樂設施和租車服務為主，預料網上旅遊平台的玩樂體驗預訂量將再度攀升。

另外，數據反映港人平均旅遊日數有上升趨勢。雖然近7成港人依然偏向以4至7天的短期旅行為主，但24%受訪者將旅遊日數增加至8至15天，以18至26歲群組最為明顯，較疫情前上升92%。Klook香港區總經理岑皓祺表示，港人於未來一年海外旅遊意欲持續高漲，前景樂觀。

3成半港人外遊人均消費高達1萬

旅費對於外遊而言絕對是一大課題，疫情後不少港人都會選擇「報復式旅遊」。數據指出超過三分一受訪者外遊人均消費將調整到$10,000以上，當中18至26歲的千禧世代和家庭較疫情前更願意預留預算海外消費。

雖然港人傾向花費更多在外遊上，但他們依然保持精明的消費習慣。逾9成受訪者表示會經常留意外遊相關優惠資訊，例如關注不同的旅遊資訊網上平台，並會因為優惠而影響或改變行程；近8成受訪者，則認為價錢是預訂旅遊產品時最主要的考慮因素，其次才會考慮機票及酒店的價格。

旅遊「說走就走」深度遊成新主流

2023年內熱門外旅月份均在長假期前後，分別為6至8月、10月和12月。調查亦反映，34%受訪者會在旅遊前少於一個月才即興計劃，並預訂當地玩樂體驗活動。當中77%港人偏向選擇自由行方式外遊，並以彈性度和方便程度為預訂旅遊產品或體驗時最主要考慮因素，推斷即興的旅遊態度亦帶動了自駕遊和租車服務。

根據Klook最新調查，購物已不再是港人旅遊的首要目的，品嘗美食（77%）和深度遊（62%）成為最重要體驗。有近9成港人更表示會考慮前往更多未受注目的潛力城市，例如鳥取、福崗等，發掘不同文化、大自然旅遊體驗。另外，日本當局有意排放核廢水，klook香港及澳門區總經理岑皓祺表示，港人到日本旅遊的意欲無明顯的增減，他提到以往當日本開關或飛機減班，平台的搜尋數字等數據都會明顯有所上升或減少，他推測是因為是因為港人外旅模式改變，有別於以往食買玩的行程，會選擇深度遊的方式到其他地方，故影響較少。

外遊無阻港人本地遊消費

雖然開關後旅客成為本港主要消費群，但港人的支持度同樣能左右本地旅遊的前景。縱使不少港人計劃未來一年外遊，仍有近9成港人表示本地消費不會受外遊影響，更有83%受訪者表示疫情後更重視本地遊，每逢假期都會安排「食喝玩樂」的本地遊活動。Klook品牌企劃及市場營銷高級經理梁敏瑩預料，本地親子活動未來將成為本地遊的其中一個熱門活動，當中Jumptopia及CoComelon等主題遊樂設施，深受家長與小朋友歡迎。