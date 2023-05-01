日本星級Parkour跑酷選手ZEN驚現台灣天台 無助跑直接跳嚇壞觀眾
撰文：聯合新聞網
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日本一名在國際上享有高知名度的職業跑酷選手ZEN（島田善），日前拍攝了一段影片，從一棟7層樓高的大樓頂樓，飛躍近3米到另一棟大樓，令人看得膽戰心驚、頭皮發麻，而影片中的地點正是在台灣的高雄。
ZEN日前受邀到台灣參加活動，其間跑到高雄一處民宅大樓，在沒有助跑、戴護具的情況下，從頂樓直接跳過2.8米的棟距到另棟大樓頂樓。
遭批評分分鐘害死欲模仿的年輕人（點擊放大瀏覽）：
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8秒的影片吸引89萬次瀏覽，不少網友紛紛留言表示「一個滑倒就完蛋了」、「看完要得心臟病」、「你可以冒著生命危險，在較低的地點做同樣的事情」。
「我喜歡跑酷，但有些年輕人會模仿你，這結果可能讓他們出意外而死」、「太猛了來台灣跑酷！」。
此外，據《ETtoday》報道，兩棟大樓的管理員對於ZEN到頂樓一事都不知情。
點擊放大瀏覽更多ZEN所屬團隊過去的玩命挑戰：
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