韓國童軍大露營︱今日有序撤離營地　到中轉地點等候航班準備返港

本月1日在韓國全羅北道新萬金舉行「第25 屆世界童軍大露營」，舉行至今一直「多災多難」，香港童軍總會代表團有460多名童軍成員參加，昨天（8日）預告因應颱風卡努逼近，甚至直撲韓國，決定本周三（9日）或之前離營。



今早（8日）在當地的童軍領袖阿文接受電台電訪問表示，今日下午將會安排成員有序地撤離營地，先轉到首爾兩個中轉的地點，等候航班的機位，隨即安排回港。他強調，所有參加的童軍都健康開心。



但他承認，頭一兩日營地情況確實不理想，排水差，而廁所的環境亦不好，「好坦白講初頭見到個廁所係唔敢去。」不過，他表示，在其後幾日營地的環境已有改善，如多了穿梭巴、提供了雪糕及冰條等，故小朋友在營地是開心的。



第25屆世界童軍大露營香港代表團管理委員會在社交平台表示，鑑於颱風卡努正逐步移向南韓，香港代表團管理團隊已啟動緊急應變方案，決定於8月9日或之前離營，於8月9日至8月11日分批回港。

阿文今（8日）在電台節目中表示，現時代表團全員都很安全，準備今日下午稍後撤離，會先前往首爾有兩個類似訓練中心的地方等候，預料會在這兩日安排回港，港方亦已安排機票事宜。他強調，小朋友現時是健康、精神開心。

被問到營內的情況，他表示，營內天氣頭一兩日因為有下雨，環境確實不太理想，排水不算很好，但稍後時間由於已放晴，大會已平整土地，而港代表團在營中亦有帶領童軍協助做好排水。

大露營環境歷來最差 排水差營內蚊蟲多

他同意今次的情況是自己經歷過最差的一次，主要涉及衛生問題。他補充，營內除排水問題外，營內的蚊蟲亦很多，但未知是否因是亞州人，港的童軍情況不是很嚴重，但則有外國人被蚊蟲嚴重叮傷送往營地醫院；而廁所亦是另一「重災區」，因清潔不足糞便堆積比較多，「好坦白講初頭見到個廁所係唔敢去。」

不過，他重申，相關情況近日已有改善，在營的第三四日已提供不少的雪糕及冰條助消暑，另亦設有吹氣泳池及給了一萬韓元予小朋友消費。他重申，小朋友在營內是開心，營地入面，而童軍的精神亦是有什麼困難都盡力克服，「改變唔到天氣但可以改變自己態度。」