韓國童軍大露營｜民青局：聯絡入境處和航空公司　盡快安排返港

第25屆世界童軍大露營（World Scout Jamboree）本月1日起在韓國全羅北道的新萬錦營地舉辦，但預計受風暴卡努影響，將會提早結束。香港童軍總會代表團表示，決定於本周三（9日）或之前離營，並按大會安排團員移送安全地方，盡快回港。民政及青年事務局指，因應香港童軍總會最新的決定，當局隨即向總會提供協助，包括透過聯絡入境事務處和相關航空公司，讓總會盡快安排成員返港。



▼韓國童軍大露營▼



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民政及青年事務局指，知悉香港童軍總會已啓動緊急應變方案，決定安排正在韓國新萬金參加世界童軍大露營的成員於8月9日或之前離營，並將成員移送安全地方，盡快回港。民青局又敦促香港童軍總會應採取相應措施，致力保障所有參加成員的安全，尤其以青少年成員的福祉為首要考慮。

民青局指，由於大露營營地持續高溫以及預計當地天氣有機會迅速惡化，當局連日來已與香港童軍總會一直保持緊密溝通，關注參與該活動成員的健康安全情況。因應香港童軍總會最新的決定，民青局隨即向總會提供協助，包括透過聯絡入境事務處和相關航空公司，讓總會盡快安排成員返港。

對於可能有部分香港童軍總會成員計劃繼續留在當地，參與尚未取消的活動及自行安排的行程，民青局深表關注，再次敦促總會應採取合適的措施，勸諭及協助其成員在風暴來臨之前盡快返港。

今年世界童軍大露營原定8月1日至12日在南韓全羅北道扶安郡新萬金一帶舉行，有來自世界各地，超過4.3萬名童軍領袖和成員參加，香港童軍總會代表團共有逾460名童軍成員參加。然而，受熱浪影響，先後有數百名參加者中暑不適，英國、美國、新加坡台灣等均相繼宣布退出。大會則指，預計風暴卡努將會對當地構成影響，決定提前結束活動。