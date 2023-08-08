政府資助12月試車　全新純電動超充小巴面世　充電10分鐘行50公里

環境保護署「電動公共小型巴士先導試驗計劃」將資助約40輛電動公共小巴於不同路線進行各約12個月的試驗，當中會試用不同供應商的電動公共小巴及充電設施。獲批供應商之一的「信興新能源」今日（8日）公布其研發全新純電動超充小巴「滿客（Moonca）」，其座位數如現行引入的19座小巴相同，配備可快速充電的高效能鈦酸鋰電池（LTO），充電由10%至90%只需約18分鐘，每充電8至10分鐘即可行駛約50公里。



信興新能源與珠海格力鈦新能源股份有限公司旗下的廣通汽車團隊合作，研發和生產出以本地小巴外型為藍本的全新純電動超充小巴「滿客（Moonca）」，車長7.2米，駕駛和乘客座位都配備了三點式安全帶，一旦有意外撞擊時可減低傷亡。座椅則採用符合歐盟認證的安全耐火物料，而靠近通道位置的座位備有活動式扶手，乘客座位數量19個。

「滿客（Moonca）」亦配備可以快速充電的高效能鈦酸鋰電池（LTO），充電由10%至90%大約18分鐘，速度比一般磷酸鐵鋰電池快。電動小巴每次充電8至10分鐘後，便可以行駛大約50公里。

「滿客（Moonca）」配備了兩個充電方式，為配合商用車及公共小巴的運作，以OppCharge作車頂充電，可接受充電弓以330A（安培）的大電流作快速充電，當小巴駛進充電弓的工作位置，司機只需簡單按掣，就會自動進行充電。司機可在駕駛位透過儀錶及電視屏幕，監察整個過程及結果。

此外，「滿客（Moonca）」是為香港環境及右航駕駛而設計，由於安全問題，所以插槍座設置在車尾左邊位置。