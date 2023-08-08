器官捐贈｜衞生署提醒有偽冒Facebook專頁　已轉交警方調查

衞生署今日（8日）提醒市民，慎防一個名為「器官捐贈在香港 Organ Donation at-HK」的懷疑偽冒Facebook專頁，該懷疑偽冒專頁亦涉嫌盜用署方象徵器官捐贈的蝴蝶標記用於其專頁頭像，衞生署已將事件轉交警方作調查，並提醒市民小心分辨網上資訊的真偽。目前該偽冒專頁已被移除。



衞生署今日（8日）提醒市民，慎防一個名為「器官捐贈在香港 Organ Donation at-HK」的懷疑偽冒Facebook專頁。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

衞生署發言人表示，署方的「器官捐贈在香港 Organ Donation at HK」專頁連結為：www.facebook.com/organdonationhk。衞生署發現「器官捐贈在香港 Organ Donation at HK」Facebook 專頁近日出現被人假冒的情況，該懷疑偽冒社交媒體專頁（www.facebook.com/profile.php?id=100095337877064）並非由本署推出或管理。

偽冒專頁名稱為「器官捐贈在香港 Organ Donation at-HK」，較署方專頁多了一個「-」，點擊該偽冒專頁，顯示是「目前無法查看此內容」狀態，相信已被移除。

有關偽冒專頁已被移除。（網站截圖）

衞生署發言人強調，署方的社交媒體專頁不會於貼文的留言欄，要求活動參加者點擊任何外部連結，或以任何形式要求參加者提供銀行或信用卡資料，市民要小心分辨網上資訊的真偽，切勿點擊來歷不明的連結，以免招致損失。

衞生署發言人提醒應注意「器官捐贈在香港 Organ Donation at HK」正確專頁。（網站截圖）

衞生署指已將事件轉交警方作調查，曾向該懷疑偽冒專頁或透過相關連結提供個人資料的人士應考慮報警求助。如有查詢或需要確認專頁的真確性，請致電衞生署健康促進處電話2572 1476或電郵至organdonation@dh.gov.hk。