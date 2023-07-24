器官捐贈｜護士急性腎衰竭要「洗腎」　等7年終換腎重燃第二人生

48歲得陳嘉敏本患有紅斑狼瘡，突然急性腎衰竭入院，從35歲開始每天「洗腎」。「有啲難接受，點解突然之間個腎會壞咗。」她每隔兩晚便要「洗血」10小時，「洗血」期間因雙手接口不可移動而影響睡眠，大大影響日常生活及工作，未能應付前線護士工作，而轉投培訓護士工作。



輪候換腎約7年，有幸獲得通知有匹配腎臟，可以移植，換腎重獲新生，除了平日吃抗排斥藥，生活與常人無異，「唔使擔心（夜間洗血）嘈住屋企人」，可以照顧年老媽媽，重投照顧角色。



平均輪候5年以上 患者需長期洗肚或洗血

早前本港取消器官捐贈人數突增，雖然近月登記器官捐贈數字回升，但一直以來，香港較其他國家捐贈比率低。以腎臟移植為例，每位輪候腎臟移植的病人平均輪候5年或以上，成功換腎不但改變病人嘉敏及耀華一生，由被照顧變為可以照顧他人，更加拯救他們一家。

九龍西醫院聯網腎科顧問護師李淑恒指，末期腎衰竭病人需要進行透析治療，避免中尿毒。她指病人不論進行腹膜透析（又稱洗肚）或血液透析（又稱洗血），動輒需時4小時以上，影響日常生活及工作；病人亦需承受因治療而產生的副作用，如血液透析期間，可能因血壓不穩而暈倒，或「洗肚」可能導致腹脹或小腸氣；手上導管亦限制病人不能用力拿重物。醫管局中央腎科委員會主席雷聲亮指，病人「洗腎」時間愈長，出現其他併發症的風險愈大。

前消防員等6年終可換腎 反過來可照顧患癌妻子

其中一位受贈者63歲李耀華患有先天性多囊性腎病，腎功能隨年月變差，及至53歲開始「洗腎」，「由23分幾跑5公里，到一年之後，去到32分鐘先可以跑到5公里，自己知道當時跑嘅時候好辛苦。」原本擔任前線消防員，但因要洗腎而轉做後勤工作，「在家居洗腎，每日由晚上8時開機洗腎，因水流聲而受鄰居投訴，騷擾別人。」

李耀華輪候6年多，終等到換腎。剛換腎就得悉太太患癌惡耗，太太需要接受化療，當時耀華換腎康復，可以全心照顧太太，「唔使我太太搶心返我轉頭」，他今年還完成人生第一個10公里馬拉松，「我可以同發哥拍住一齊跑，一齊完成。」

香港器官捐贈比率低 2433名腎衰病人輪候換腎

雖然登記器官移植自5月人數回升，雷聲亮指登記人數上升只反映更多人願意逝世後捐贈器官，移植數字短期內未明顯升幅。截至今年3月，香港現有2,433人輪候換腎，已進行15宗遺體移植腎臟手術，但香港較其他國家的遺體器官捐贈比率少。他表示，西方國家將心臟死亡及腦幹死亡納入遺體捐贈條件內，香港則仍處於初步探討；而且外國文化較「百無禁忌」，故捐贈比率較高。

李耀華指，有些院友輪候十多年仍未等到換腎，「一年又一年」，「洗腎」時間愈久，身體機能愈差。他強調登記器官捐贈，不單以另一方式活在世上，還可以拯救很多家庭脫苦海，又呼籲市民摒棄中國傳統觀念，遺愛人間。陳嘉敏提醒登記器官捐贈者，記得要將意願告訴家人。