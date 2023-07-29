首半年19宗遺體腎臟捐贈創近年新低　醫專歡迎兩地建恆常互助機制

港府積極推廣器官捐贈意識，但醫學專科學院副院長李錦滔透露，本港器官移植數字依然不理想，今年首半年只完成19宗涉及遺體捐贈的腎臟移植，是近年新低。他稱，等候器官移植的腎病病人，普遍要等五至六年時間才獲得合適腎臟移植，部份患者在等候期間已過身，料疫情影響醫院運作及器官移植相關配套，令捐贈數字偏低。李錦滔又提到，早前有人干擾中央器官捐贈登記名冊是「遺憾同唔理想」，但稱經過解說後，5月及6月有超過5,000人登記，是近年新高。



中央器官捐贈登記名冊。（資料圖片）

料疫情影響醫院運作和器官移植的配套導致捐贈數字偏低

李錦滔今早（29日）在電台節目表示，本港器官移植情況不理想，今年首半年只完成19宗涉及遺體捐贈的腎臟移植，是近年新低，料疫情影響醫院運作和器官移植的相關配套，導致捐贈數字偏低，希望加強推廣器官捐贈。

李錦滔指香港捐贈率低受傳統觀念要有「全屍」影響

他又說，香港捐贈率低，主要是受亞洲、中國傳統觀念影響，認為要有「全屍」，但強調現時大部份人過身後都會火化，「全屍得幾耐？」

他又說，10年多年前曾進行調查，問市民捐贈意願時，有超過五、六成人均表示都願意，惟到問是否願意捐出家人器官時，則會大減至約三成多。他稱市民若有意捐出器官，除登記外，最重要是與家人溝通，家人得知意願後普遍都會尊重捐贈者決定。

醫學專科學院副院長李錦滔。（資料圖片/黃卓然攝）

腎病病人一般需等五、六年才獲合適腎臟 部份患者等不到已離世

李錦滔又說，作為腎臟科醫生，常見到需等候器官移植的腎病病人，一般需等五、六年時間才獲到合適的腎臟進行移植，甚至部份患者在等候期間已經去世。他稱，過去十多年需洗腎病人增加，十年前每100萬人有130名病人需接受腎臟替代治療，但至近一兩年已多達200名，增加超過50%，大多涉糖尿病，強調早期控制糖尿病有助減少引起腎病風險。

港府正與內地探討建立兩地恆常器官移植互助機制，李錦滔稱中國每年有約1萬個器官捐贈個案，並稱約有1,000個因不同原因最終未能使用，美國情況也相同，並強調世界各地也有互助機制，故歡迎兩地可建互助機制，幫助香港病人。

李錦滔對有人干擾中央名冊感遺憾

對於早前有人干擾中央名冊，他稱若市民經正確資訊及考慮後決定退出，會尊重其意願，惟上次有人不正當擾亂，包括見到三日內有2.8萬個退出申請，當中有用其他人名、沒登記但要求取消等，「遺憾同唔理想」。他稱經過解說後，今年5月及6月有超過5,000人登記，是近年新高。