餐桌上一份淡紅肉眼扒，旁伴有五色不同、形狀不一的鹽巴，其鮮味一試難忘……



其實鹽化學結構精簡，由鈉 (Sodium) 和氯 (Chlorine) 兩種離子組合而成。看來無足輕重，但鈉在人體血液和細胞中確實任重道遠，乃藉維持體內環境合宜，以確保各器官運作正常。血中鈉量太低會見噁心或嘔吐、頭痛、肌肉無力、抽搐或痙攣，甚至癲癇或昏迷。



撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



《聯合尋人記》第一集 聯合開院「工」臣，分享一下開院願景的點滴。

我們身體由於無法製鹽，因此不得不向外求。古人早期從狩獵得來之肉食獲取必需的鹽；及至務農群居時，人逐漸學懂跟隨動物足跡尋找鹽礦取鹽。古埃及人用鹽防腐、儲糧防飢，突破了食物腐爛時間和地域上的局限，加強了人類抵禦惡劣天氣環境下生存的空間。今天帕爾馬火腿、挪威鹽醃鮭魚、意大利風乾牛肉片都可以成為各位看官桌上美食。

由於鹽乃人人必需，加上航運發展打開本土肉食外銷之創富大門，古今中外歷代，鹽都曾成為財富之源。當權者更把鹽業視為國家財政收支，實行鹽業專賣等壟斷制度，但也埋下了多個興國亡朝的歷史痕跡，像古羅馬士兵曾收鹽作為軍餉。「工資」(salary) 一詞源於拉丁文 (salārium)，意思是給士兵買鹽 (salt) 的錢。

羅馬帝國滅亡後，威尼斯 (Venice) 和熱那亞 (Genoa) 藉着在鹽業的影響力，最終打開了一一通往印度和新世界的貿易路線。十七世紀初，英國開始向北美殖民，但早期殖民者中的漁民，取得製鹽之道後，越來越少依賴英國鹽。因此英國一面降低鹽價，另一面徵收懲罰性關稅以進一步破壞北美殖民當地商機。爭論演變成了衝突，在1775年爆發了美國獨立戰爭，最終英國失去了美洲的主導權地位！

督教聯合醫院在觀塘開始服務大眾市民，實踐「無牆醫院」理念至今五十戴。（資料圖片）

漢字「鹽」正蘊含我國鹽史軌跡。「鹽」字由「臣」、「人」、「鹵」、「皿」四部分組成，象形會意為朝廷大「臣」監控製造，命「人」用「鹵」水製鹽，用器「皿」盛載成品。清代語言學家段玉裁解說：「鹽、鹵也。天生曰鹵，人生曰鹽。」「鹽」和「鹵」實同一物。自然形成的鹽為「鹵」，人工製成的為「鹽」。周朝早有對鹽徵收稅項的記載；自漢武帝起，各朝都實行不同程度的鹽業專賣；直至2016年，中國才廢止鹽業專營有關規定。

「鹽」與人息息相關，乃言之鑿鑿，從各地地名可見一斑。早期的英國城鎮集中在鹽泉周圍，如Middlewich和Norwich中的「wich」就是指製鹽城鎮。回到香港，「藍田」屬觀塘區，原稱「鹹田」，由於土地近海鹽度高。但「鹹田」予人印象貧瘠，所以取《漢書·地理志》「藍田山出美玉」於1970年改名藍田。觀塘一帶最早歷史記載為一官方鹽場，稱為「官富場」，是當時東莞縣內四大鹽場之一，亦有稱為「官塘」（官富鹽塘的意思）。1950年代，居民不喜「官」字，故改稱「觀塘」。

1973年民生無小事，基督教聯合醫院在觀塘開始服務大眾市民，實踐「無牆醫院」理念至今五十戴。耶穌教導門徒「你們是世上的鹽。鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？」(馬太福音5章13節上) 。每位院內同工都是「貴重」的鹽粒，形狀顏色和大小不一，但融在院訓「基督精神，醫護全人」這泉活水時，就如體內默默無言的鈉一樣，無時無刻地支撑着病人生命安全。

同埸加映聯合開院「工」臣 ：https://youtu.be/QGcsTtgyPNg，分享一下開院願景的點滴，這也是我們現在聯合人的推動力！

「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

