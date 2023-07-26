短片吸睛成潮流　虛實結合聽民意

年輕人的喜好令人目不暇給，一個月前為ChatGPT瘋狂，這一刻已經移情Threads。網絡世代的嗜好「來得快、去得更快」，專注力短暫，所以「有冇Fun」好重要。新界東聯網同事的思維一貫跳脫創新，不受傳統束縛，早前以別開生面的形式歡迎76位醫生新力軍，舉辦「新入職駐院醫生迎新日」，開創先河；當日邀請一班管理層及部門主管與這群新鮮人「面對面」交流，打破前後輩的隔膜，天南地北無所不談。



撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮醫生



醫院管理層與新鮮人打破前後輩的隔膜，天南地北，無所不談。

為了與年輕人開展話題及保持良好溝通，醫院也與時俱進，建立多元化平台。微博最近有一個「當代年輕人就業關注」的調查，結果發現，超過六成應屆內地畢業生首選拍片做「網紅」，可見相對於文字，短片的吸睛程度更高。新界東重新包裝專屬的YouTube頻道，頭炮是與中文大學醫學院攜手推出醫療新知直播節目「Med Straight Talk 」，以及休閒資訊節目「活在新東」，透過輕鬆Chit-chat手法，深入淺出，分享有用兼有趣的資訊。

短片對「老友記」同樣比較容易吸收，以HA Go功能為例，比起傳統的宣傳單張，兩三分鐘的短片講解全新功能，隨時隨地在醫院的電梯、大堂、候診區等都能看到、聽到，更易「入腦」。如果您喜歡的話，可以在YouTube 搜尋及訂閱「新東台NTEC Channel」，即可重溫精彩片段。

新界東醫院聯網開創先河，舉辦「新入職駐院醫生迎新日」，以別開生面的形式歡迎一聚醫生新力軍。

潮流興上討論區，威院也有自家製的「You Say」討論區，同事可以公開討論聯網內各間醫院的運作，發表意見，有問有答，集思廣益。不喜歡公開討論的，可透過「Talk to CCE」（「聯網總監信箱」）反映意見，筆者會親自回覆解答。還有即時溝通軟件 「HA Chat」（類似WhatsApp功能 ），均無任歡迎直接溝通。

網絡平台無遠弗屆，惟實體的互動交流也不能忽略。正如文首提及的歡迎會，定期舉辦CCE Forum（聯網員工座談會）、與各部門座談會，往往能聽到更貼地的想法。所謂「民意出基層、高手在民間」，筆者還經常出動走訪鄰近社區，與不同界別的領袖交流，從中激發很多「好點子」。有機會再與大家分享。

醫管局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

