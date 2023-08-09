清潔工認「執屍」兼非禮酒醉女子　指蘭桂坊女子較開放　囚10月

撰文：郭顥添
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清潔工入涉嫌在蘭桂坊「執屍」一名酒醉女子後，對女子強吻摸胸外，更作自瀆，又拍下女子內褲及私處照片。清潔工早前承認非禮及偷拍私密照的罪名，案件今(9日)在東區法院判刑，裁判官透露報告指顯示被告曾向感化官稱：「蘭桂坊啲女仔較開放。」認為被告的悔意流於表面，又指案件令人厭惡，須判阻嚇性刑罰，判被告入獄10個月。

被告林鈞豪(30歲、清潔工人)，承認於2022年10月30日，在中環雲咸街LKF Tower 10樓後樓梯，非禮23歲女子X；及於同日同地兩度拍攝X的私密部位，而情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會以上所描述的行為是否獲得X同意。

裁判官判刑指，被告過去有3次案底，其中一次與本案類同。被告在本案中，趁女事主醉酒，向用女事主的手摸他的下體並拍下照片，又親吻和摸事主胸部，並拍下事主的內褲和私處。被告的背景報告透露，他和感化官會面時曾說：「蘭桂坊啲女仔較開放。」又指被告初時曾說獲女事主同意，後來才改口，參考各項因表，為要阻止被告重覆犯案，判被告入獄10個月。

案件編號：ESCC2161/2022

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