啟德郵輪碼頭｜加強交通安排首日沒人龍　返港市民：有地鐵就最好

啟德郵輪碼頭早前旅客大排長龍後，政府今日（9日）起加強郵輪靠岸期間交通安排以疏導旅客，啟德郵輪碼頭早上只有一班船抵港，遊客與返港港人在9時後陸續登岸，現場有告示板提示不同交通接駁工具的路線，有巴士公司職員協助疏導人流，日前的人龍不復見。有台灣旅客認為，香港的郵輪碼頭比台灣停泊郵輪的港口碼頭先進，但交通配套不方便，如直接有鐵路接駁更好。



▼8月8日 啟德郵輪碼頭政府啟動多項交通配套首日情況▼



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的士站沒現人龍 一度「車等人」

以香港為母港的「名勝世界壹號」（Resorts World One）今早約9時泊岸，在啟德郵輪碼頭旅客出口位置，有數名城巴職員指示到港人士可乘搭接駁巴士到市區，候車區的士數量亦有所增加，的士站沒出現人龍，乘客一般可立即上車，更一度出現「車等人」。

台灣旅客：香港郵輪碼頭比台灣先進 但交通配套不方便

來自台灣的福先生認為，香港郵輪碼頭比較先進，但交通配套較不方便，「台灣的（郵輪停泊港口）交通安排比較方便，一出來有捷運、計程車。」他指，現時從郵輪碼頭到市區的交通亦十分方便，但若增加免費接駁巴士的班次會更佳。他表示，只會留港半日，期望會到太平山以及維港觀光。

從「名勝世界壹號 」回港的葉生指，知道早前郵輪碼頭等候的士時間甚長，認為增設3條免費穿梭巴，旅客以及港人均有獲益，「梗係好啦，唔淨止方便我哋，方便埋啲旅客，佢哋嚟到好趕時間㗎埋。」他又指：「若有地鐵接駁到郵輪碼頭更佳。」

楊潤雄派發50元石油氣現金券予的士司機

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早到現場視察，更派發50元石油氣現金券予等客的的士司機。楊潤雄指，會繼續檢討措施，按效果以及旅客反應檢視會否恆常化措施，而本星期會再有郵輪停泊，會了解措施成效作出適當調控或微調，希望有順利的交通安排。

卓永興下周再舉行統籌會議檢討措施 準備8.19再有較大型郵輪停泊

楊潤雄透露，政務司副司長卓永興下周會再舉行統籌會議檢討措施，準備本月19日再有較大型的郵輪停泊時，措施可以發揮成效。

▼啟德郵輪碼頭▼

