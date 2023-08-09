輸入外勞｜小巴客車行業申輸入約1600名司機　料9月下旬完成審批

政府批准運輸業界經「特別計劃」輸入外勞，運輸及物流局今日（9日）公布，截至昨日（8日）下午5時，「運輸業輸入勞工計劃 – 公共小巴／客車行業」收到118名客運營業證持證人輸入大約1,600名司機申請。該指，由運輸及物流局、運輸署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組將會審批相關申請，預計九月下旬完成審批。



▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼



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申請數目接近1700配額上限

政府批准運輸業界經「特別計劃」輸入外勞，容許輸入1,700名公共小巴和客車司機。運輸及物流局今日在社交專頁公布，截至昨午5時，「運輸業輸入勞工計劃 – 公共小巴／客車行業」共收到118名客運營業證持證人輸入大約1,600名司機的申請，跨部門聯絡小組將會審批相關申請，預計於九月下旬完成審批。

運輸及物流局指，運輸署會透過計劃下設立的持份者諮詢小組，諮詢勞資雙方代表對計劃相關事宜的意見。跨部門聯絡小組會繼續嚴格把關，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許公共小巴或客車行業輸入司機。

務求盡快為輸入司機分批進行駕駛考試

該局又指，在不影響本地駕駛考試的前提下，運輸署會視乎考生人數，提供額外的考試時段，務求盡快為輸入司機分批進行駕駛考試。預計輸入司機由接受駕駛訓練及職前課程到完成駕駛考試，整體需時約一個月。