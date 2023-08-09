郵輪碼頭｜楊潤雄：與政務司副司長召統籌會議檢討安排　檢視定位

啟德郵輪碼頭早前旅客大排長龍後，政府今日（9日）起加強郵輪靠岸期間交通安排以疏導旅客。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早巡視新安排後指，未來一星期會繼續有郵輪泊岸，政務司副司長卓永興會召開統籌會議，視乎措施成效作出適當調控及檢討。他又提到，啟德郵輪碼頭原先設計商業用的面積不多，但隨著啟德發展，是時候重新檢視郵輪碼頭在整個啟德的定位，需要作哪些改善，會是當局中長期的工作。他亦指，政府只是暫時負責接駁巴士等開支，日後可能向碼頭營運商收回部分費用。



▼8月8日 啟德郵輪碼頭政府啟動多項交通配套首日情況▼



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早聯同旅遊事務專員沈鳳君，到啟德郵輪碼頭視察交通新安排。楊潤雄曾協助旅客將行李搬上的士，他其後向傳媒表示，今日即時生效的加強交通接駁疏導旅客措施，早上整體情況暢順，交通安排滿意。

他承認早前要抵港郵輪旅客排長龍候車，會影響旅客體驗及對香港印象，需要「政府高度介入處理問題」。楊又指，未來一星期會繼續有郵輪泊岸，政務司副司長卓永興會召開統籌會議，視乎措施成效作出適當調控及檢討。

他又說，本月19日會再有較大型的郵輪停泊啟德郵輪碼頭，希望新措施亦能發揮成效。至於外界及遊客多番批評啟德郵輪碼頭餐廳和商舖無營業，楊潤雄稱啟德郵輪碼頭原先設計商業用的面積不多，但隨著啟德發展，是時候重新檢視郵輪碼頭在整個啟德的定位，需要作哪些改善。

楊潤雄又指，政府暫時負責接駁巴士等開支，日後可能向碼頭營運商收回部分費用，亦會檢討啟德一帶的交通安排。

▼啟德郵輪碼頭▼

