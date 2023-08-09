郵輪碼頭｜派$50氣券誘的士載客　業界稱只是捱義氣　促活化碼頭

啟德郵輪碼頭早前旅客大排長龍後，政府今日（9日）起加強郵輪靠岸期間交通安排以疏導旅客，的士方面，碼頭營運商向每部到達郵輪碼頭載客的士派$50石油氣現金券，期向的士司機提供誘因。不過，香港的士小巴商總會理事長周國強今日在港台節目表示，早上繁忙時間巿民乘車需求殷切，碼頭客量少，司機也不願到郵輪碼頭，現在進去的也是「捱義氣」，他認為，長遠要活化郵輪碼頭，若碼頭能有定期活動，有基本客源，才能搞活相關交通事業。



▼8月8日 啟德郵輪碼頭政府啟動多項交通配套首日情況▼



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截至10時半共向的士派287張石油氣現金券

以香港為母港的「名勝世界壹號」（Resorts World One）今早約9時泊岸，而政府即日起加強郵輪靠岸期間交通安排，碼頭營運商向每部到達郵輪碼頭載客的士派$50石油氣現金券，工作人員今早在碼頭的士站逐一向到場等客的的士司機派現金券，約至早上10時半，現場張貼告示指油券已派畢。有關方面稱，截至10時半，共派發287張石油氣現金券。

的士小巴商總會憂出現「空車」入「空車」走情況

周國強今早指，安排約二十多輛的士到郵輪碼頭，但政府今同時設立多條免費巴士及穿梭巴士，啟動多項交通配套，可能會分薄的士客源而出現「空車」入，「空車」走情況，雖然石油氣現金券可彌補油量損失，未能彌補沒客的現金損失。

周國強解釋，早上繁忙時間巿民搭車需求殷切，因此司機不願到郵輪碼頭，現時會去的的士也是「捱義氣」。他認為，長遠要活化郵輪碼頭，若碼頭能有定期活動，有基本客源，才能搞活相關交通事業。

▼啟德郵輪碼頭▼

