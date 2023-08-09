高鐵靈活行︱8.14推出　一文看清西九往返福田免費改票須知與途徑

港鐵與內地早前成立小組討論高鐵地鐵化，港鐵最新公布下周一(14日)起為往返西九龍站與福田站乘客推出「靈活行即日變更車次安排」，往返該兩個車站的乘客如欲更改車次，可於原來車次開出前45分鐘至開車後一小時內直接使用「靈活行」，免費改乘同日指定車次最多三次。「靈活行」適用範圍、改票途徑及有何限制，一文看清重點。



靈活行適用範圍：

．已購買往來西九龍站及福田站旅客、於乘車當天改乘其他班次



．可選擇改乘往返西九龍站及福田站的直達列車，每天共38班



靈活行可改票時間及次數：

．最遲於原來車次開車後1小時內辦理



．最多可變更即日車次3次



如之前未曾更改過已購買的車票，乘車當又未過「一般改票」截止時間，首先要使用「一般改票」更改行程。（港鐵文件）

「一般改票」截止時間及途徑：

．如之前未曾更改過已購買的車票，乘車當又未過「一般改票」截止時間，首先要使用「一般改票」更改行程



．「一般改票」時限，香港出發列車於開車前45分鐘截止，內地出發列車為30分鐘前截止



．「一般改票」途徑，12306官方手機App及網站、西九龍站B1層票務櫃位、指定代理、指定代理



靈活行辦理途徑：

．12306官方手機App及網站



．西九龍站票務大堂（入閘前）



．西九龍站靈活行自助機（離境大堂11號驗票閘口對面）（出入境手續後）



．福田站票務大堂售票機



靈活行限制：

．持二等座車票旅客辦理靈活行時，有機會被安排「無預留座位票」，可能需站立乘車



．不包括以福田為中途站車次



．不可改變車票種類、席位等級



．不可退票

