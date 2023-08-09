首5個月1.5萬騙案失16億元　伍仲衡編防騙歌　提醒市民凡事無免費

本港今年首5個月錄得1.5萬宗騙案，涉款近16億元。警方反詐騙協調中心今日（9日）起推出「短訊LINK咪亂CLICK」宣傳活動，本周五起一連三日，派宣傳車走訪全港，向市民宣揚「白撞訊息唔好覆，虛假連結咪亂CLICK，有懷疑即封鎖」，並邀請本地音樂人伍仲衡編案宣傳歌《凡事無免費》。



警方反詐騙協調中心推出「短訊LINK咪亂CLICK」宣傳活動．派宣傳車走訪全港。（政府新聞處圖片)

網上投資騙案損失6.2億元

警方今年1至5月接獲15,792宗詐騙案，主要是網上騙案，共有11,700宗，佔整體騙案74.6%，損失金額15.8億元；釣魚騙案有2,369宗，佔整體15%，涉款5,000萬元；網上投資騙案錄得1,243宗涉款6.2億元；網上求職騙案有1,820宗涉及3.7億元。

警方指出，騙徒會假冒銀行、電訊公司或公營機構等發送詐騙信息，例如帳戶積分即將到期，套取受害人信用卡資料，當市民輸入信用卡資料後，該信用卡就會被盜用。

警方、通訊辦及流動網絡營辦商去年9月初成立專責工作小組，致力從電訊服務角度協調業界研究及推出不同措施，以打擊透過電訊網絡傳送的詐騙電話和訊息，並加強對市民的各項防騙宣傳和教育工作。

警方反詐騙協調中心（ADCC）今日推出「短訊LINK咪亂CLICK」宣傳活動，教育市民應對來歷不明信息，「白撞訊息唔好覆，虛假連結咪亂CLICK，有懷疑即封鎖」，並邀請本地音樂人伍仲衡編案宣傳歌《凡事無免費》。

ADCC將於本月11至13日，調派五輛活動宣傳車，包括一輛3D活動宣傳車，走訪全港15個地點，向市民派發防騙紀念品。