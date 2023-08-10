郵輪碼頭｜業界冀當局打造成迷你香港「Mini Hong Kong」吸引消費

啟德郵輪碼頭昨日（91）起，實施多項改善交通接駁的措施。香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈今早（10日）在電台節目表示，郵輪碼頭除了交通配套不足，商場人流亦少，她期望當局盡快為商場尋找定位，建議當局打造成旅遊景點，「有多啲香港元素將碼頭變做Mini Hong Kong，令市民同遊客上到嚟感受到香港18區的特色。」



她又要求把免費穿梭巴士接駁服務恆常化，吸引更多旅客和市民，帶動本港經濟。



香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈今早上電台節目表示，啟德郵輪碼頭啟用近十年除了交通配套不足，碼頭商場租戶亦少，她指，商場內指引不足，客人較難以找到餐廳和商店：「郵輪碼頭有好多部門去管理，好多時啲客人都唔知邊區打邊區，好需要區內有多啲人手指示旅客正確位置。」

楊梓呈指出，疫後啟德郵輪碼頭商場定位模糊，未建方艙（即社區隔離設施）前是寵物共享公園：「希望商舖可以係長期營運，畀旅客喺郵輪泊岸後，上嚟食吓嘢、買吓手信，本地市民都可以上嚟睇下海景。」

她建議，當局應可將郵輪碼頭打造成旅遊景點，加強本土吸引力，令更多本地市民前來消費，帶動經濟：「可以有多啲香港元素將碼頭變做Mini Hong Kong，令市民同遊客上到嚟感受到香港18區的特色。」

楊梓呈又強調，期望當局盡快為商場尋找定位，並將免費穿梭巴士接駁服務恆常化，不要單純將郵輪碼頭當作是接載旅客的「工具」所看待：「好似新加坡都會針對郵輪上唔同嘅客戶推出特定的旅遊產品，除咗硬件上，香港需要更多軟性上嘅配套同資源，例如，可以增加文創元素，吸引外國旅客。」