修例打擊住宅噪音｜晚上11時後打麻雀等擾人　可被定額罰款$1萬

環境保護署今日（9日）開始就《噪音管制條例》修訂建議，展開為期兩個月的諮詢。諮詢文件提到，現時涉及住宅或公眾地方發出的躁音，過去5年共176宗個案，平均罰款僅4,700元，而現行制度的罰則亦需經過法庭審訊，欠缺即時制止噪音滋擾的阻嚇力，故建議設立定額罰款，並將金額定於一萬元。



一旦通過修例，市民如在晚上11時至早上7時在家打麻雀而造成噪音擾人，會面臨被定額罰款，即先「輸」一萬元予政府。



現檢控程序需蒐證再檢控 環保署指欠阻嚇力

環保署在諮詢文件指出，現時當局收到市民投訴後，執法人員到現場蒐證確認噪音擾人後，執法部門須以法院傳票方式，檢控涉嫌違例人士，認為現行做法欠缺即時制止噪音滋擾的阻嚇力，故建議設簡化執法程序，並引入定額罰款機制，以更有效解決住用處所和公眾地方，尤其是店舖叫賣的噪音問題。

文件提到，會根據現行《條例》第4及5條執法：

．第4條：管制於夜間（晚上11時至翌日早上7時）或公眾假日的任何時間，在住用處所及公眾地方發出的躁音

．第5條：管制於任何時間，在住用處所及公眾地方發出包括源自樂器、動物、雀鳥、遊戲或經營業務發出的噪音。

當局建議授權相關執法部門發出定額罰款通知書，懲處違反《條例》第4條或第5條的罪行的違例者，並將金額設定為一萬元，以增加阻嚇性。

平均罰款僅約＄4700 倡上限由1萬增至5萬

文件又提到，現行《條例》共有14條條文涉及罰款，涵蓋住用處所及公眾地方，建築地盤及工商業處所發出的噪音等，並按照罪行的嚴重程度，罰款一萬至20萬元，最高監禁刑罰則介乎3至6個月。

當局引述過去5年案例指，過去5年共有176宗，涉及《條例》第4及5條的噪音個案，當中所有被告均認罪，平均罰款約4,700元，法庭亦曾就此對重複干犯的案件，判罰最高的一萬元，但個案數字仍然高企，反映整體判罰未具足夠阻嚇力，故建議將提升最高罰款：

．《條例》第4及5條的最高罰款調高至5萬元

．《條例》第6至13條的罰則增加至第一次定罪，可罰款18萬元；第二次或其後定罪，可罰款36萬元；犯罪期間處每日罰款3.5萬元