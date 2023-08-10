內地解禁旅行團往日本　港旅行社憂旅客逼爆當地︰冬季機票飆10%

新冠疫情已結束逾半年，中國文化及旅遊部今（10日）公布，恢復旅行團出遊至更多海外國家，當中便包括日韓、歐美等地區。

本港旅遊業界認為，內地旅行社可出售的旅遊產品有限，部份至今可能還未復業，即解禁後內地旅遊業復蘇，反而可間接讓本港業界受惠；惟主力日本遊的旅行社估計，內地龐大的市場加入後，日本的酒店房將更為緊絀，景點一票難求，價格亦隨之飆升，擔心追求高質素的顧客會放棄遊日，而現時冬季的機票已飆升5至10%，「機票肯定貴過上半年。」



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上半年約1000萬名內地旅客訪港 僅7.2%跟團

根據旅發局的資料，截至本月已有1,288萬名旅客訪港，當中約1,000萬來自內地。不過旅監局的數字卻顯示，內地入境團旅客只佔當中約72萬人，相比疫情及社會運動爆發前，仍有一段距離。當時2018年便錄得近211萬人。

內地政府今日公布第三批放寬名單，內地公民可參與旅行團前往日韓、歐美等地，即香港並非是唯一的旅遊目的地。翻查資料，2019年有約950萬名內地旅客前往日本，佔外國旅客人數的三分之一。但旅遊促進會總幹會崔定邦認為，新措施並不會影響來港的內地旅客數量，反而樂見內地旅遊氣氛恢復，「絕對唔會有影響。」

業界料解禁後內地旅遊業復蘇 帶旺旅客來港

崔定邦解釋，內地旅行社在解禁前，可出售的旅遊產品有限，以致客源不足，部份至今可能還未復業。他預期旅行社可加快復蘇，設計更多旅遊產品產生競爭，帶來刺激作用。「內地旅行社冇可能係淨賣港澳產品，要好似百貨公司咁。」

他強調，旅遊業需要雙向運作，不同國家的旅客往來產生需求，可促使航班增加，並間接讓本港旅遊業受惠。他並認為，內地的旅遊政策在疫情前變化不大，不擔心未來會再更改措施。

縱橫遊憂求過於供︰機票肯定貴過上半年

縱橫遊行政總裁袁振寧則預期將大受影響，他舉例，如內地直航日本的需求大增，日本的航空公司或抽調本港的飛機至內地航線，但同時經香港轉機的內地旅客則會減少，機位的供應有待觀察。但他透露，旅行社目前預訂冬季出發的機票，已加價5至10%，「機票肯定貴過上半年。」

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袁振寧續指，日本的旅遊業自疫情後，同樣遭遇人手流失的問題，預料內地旅行團會令當地求過於供，酒店房更為緊絀，景點一票難求，價格亦隨之飆升。他認為，日本的承載力已接近上限，例如他於6月曾前往清水寺，僅買雪糕便需排隊15分鐘，笑指「再加咁大個市場落去，會唔會郁唔到呢？」

袁振寧擔心日本難以維持昔日的高服務水平，憂慮追求高質素的旅客，暫時擱置遊日，考慮調整經營方針，未來或推出更多1萬元以下的5天團，以經濟實惠吸引市民報團。

2月起至今分三批 開放旅遊國家名單

中國文化和旅遊部今年2月6日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業，經營公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，名單包括星馬泰、印尼、俄羅斯、南非和新西蘭等；3月15起開放第二批國家名單，包括越南、伊朗、法國、希臘、意大利、巴西等；8月10日起開放第三批國家名單，數目較之前為多，包括日本、韓國、德國、英國、美國、澳洲、印度等。