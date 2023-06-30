開心購物節｜7.1開鑼為期兩個月　謝邱安儀盼禮遇令港人留港消費

香港零售管理協會公布將在7月1日至8月31日，舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，提供價值約15億元禮遇。零售管理協會主席謝邱安儀今日（30日）在電台節目表示，全面通關後，遊客數量陸續回升，惟遊客帶來的生意額仍只回復至疫情前一半，其消費單價也有下跌，而市民現時多外遊，認為本地市場情況疲弱，希望購物節能令遊客多消費，並吸引更多本地人留港消費。



▼2023年6月29日 「開心購物節」啟動禮▼



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零售管理協會主席謝邱安儀表示，明日開始的香港開心購物節連續兩個月舉行，共有四個主題，當中有三類項目，包括購物折扣、免費禮遇、及體驗禮遇。其中體驗禮遇包括超市一分鐘掃貨、以手機AR尋找禮品等有趣味的體驗，「希望帶動香港購物天堂、購物體驗天堂嘅形象。」

謝邱安儀表示，今次的購物節既想吸引遊客多消費，亦希望令更多本地人留港消費，特別希望他們將消費券投放在零售業。

她提到，自今年2月初全面通關後，遊客數量陸續回升，不過遊客帶來的生意額僅回復至疫情前一半，遊客消費單價也有下跌，幅度約一至兩成，「仲有段路去回復。」

本地市場方面，她認為與未通關時比較，當時市民較多留港消費，現時則較多外遊，直言本地市場情況疲弱，「所以需要購物節令大家開心購物，留港消費。」

▼「開心購物節」30項免費禮遇一覽▼



▼「開心購物節」230項購物禮遇一覽▼



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