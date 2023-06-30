開心購物節｜7.1開鑼為期兩個月　謝邱安儀盼禮遇令港人留港消費

撰文：江麗盈
出版：更新：

香港零售管理協會公布將在7月1日至8月31日，舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，提供價值約15億元禮遇。零售管理協會主席謝邱安儀今日（30日）在電台節目表示，全面通關後，遊客數量陸續回升，惟遊客帶來的生意額仍只回復至疫情前一半，其消費單價也有下跌，而市民現時多外遊，認為本地市場情況疲弱，希望購物節能令遊客多消費，並吸引更多本地人留港消費。

▼2023年6月29日　「開心購物節」啟動禮▼

+2

零售管理協會主席謝邱安儀表示，明日開始的香港開心購物節連續兩個月舉行，共有四個主題，當中有三類項目，包括購物折扣、免費禮遇、及體驗禮遇。其中體驗禮遇包括超市一分鐘掃貨、以手機AR尋找禮品等有趣味的體驗，「希望帶動香港購物天堂、購物體驗天堂嘅形象。」

謝邱安儀表示，今次的購物節既想吸引遊客多消費，亦希望令更多本地人留港消費，特別希望他們將消費券投放在零售業。

她提到，自今年2月初全面通關後，遊客數量陸續回升，不過遊客帶來的生意額僅回復至疫情前一半，遊客消費單價也有下跌，幅度約一至兩成，「仲有段路去回復。」

本地市場方面，她認為與未通關時比較，當時市民較多留港消費，現時則較多外遊，直言本地市場情況疲弱，「所以需要購物節令大家開心購物，留港消費。」

▼「開心購物節」30項免費禮遇一覽▼

▼「開心購物節」230項購物禮遇一覽▼

▼「開心購物節」六大體驗式遊戲一覽▼

開心購物節7.1至8.31提供$15億禮遇　謝邱安儀︰重塑購物天堂美譽開心購物節｜麥當勞派萬個巨無霸　星巴克送10萬杯咖啡　禮遇一覽開心購物節｜《香港01》會員可領優惠逾230項　3大使用優惠法教學開心購物節｜六大遊戲贏獎品　百佳推車仔任掃貨、全年免費食炸雞零售管理協會7至8月舉辦開心購物節　派15億元折扣及獎品優惠
購物優惠
着數優惠
七一回歸
電子消費券
消費
零售業
零售市道
開心購物節