開心購物節｜SOGO超市推車仔掃貨擸$24888獎品獎金　參加辦法全覽

「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」已在上周六（1日）正式開始，設有6項體驗式遊戲，焦點之一為SOGO崇光百貨銅鑼灣超級市場舉行的「買嘢估單價」。參賽者須在10分鐘內推購物車掃貨，選購最接近4,888元的總值貨品。勝出者將可贏取車上最多4,888元的貨品、2萬元崇光購物禮券，即合共價值24,888元。



要參加這個活動，要登記成為SOGO Rewards會員，然後爭取成為活動期內累計最高消費金額或最多光顧次數（每次購物滿200元）的一位，就可以躋身推車仔大賽。



《香港01》為「香港開心購物節」指定生活服務平台，屆時將協助發放優惠。



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累計購物金額最高／次數最多均可參加遊戲

成為SOGO Rewards會員方式非常簡單，只須在APP主頁內揀選登記會員，並填寫姓名、出生年月、電話及電郵地址，並設定6位數字的密碼，再同意私隱條款，便可成為會員。

崇光百貨銅鑼灣店將舉行「崇光超市食玩買」活動，由7月7日至7月30日，SOGO Rewards會員在崇光銅鑼灣店B2層超市，期內購物累計最高金額的一位及最多次數（每次購物滿200元）的一位，這兩名顧客獲邀在8月13日到參加「買嘢估單價」遊戲。

勝出者可贏取最多$4888貨品及$2萬購物券

參加者屆時需在10分鐘內，在崇光超市推購物車選購貨品，價值最接近4,888元，便可勝出遊戲，贏取購物車上的貨品及2萬元崇光購物禮券。至於另一名參賽者亦可贏取購物車上的貨品，及5,000元崇光購物禮券。

▼崇光「買嘢估單價」遊戲流程一覽▼



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只限取掛上「香港開心購物節」牌子產品

需注意選購貨品的價值以遊戲當日為準，屆時貨架旁會掛上「香港開心購物節」的牌子；但位於終點區外的酒類及火腿貨架，以及場內的凍肉櫃，並不計算在內。

此外，不論購物車上放有多少貨品，所贏取的貨品，價值上限為4,888元，若兩名參賽者選購貨品的價值相同，則以結算時間分出勝負。建議參賽者可先留意貨架分佈及終點位置，以便以最快時間完成比賽。

▼「開心購物節」六大體驗式遊戲一覽▼



SOGO即日起至7月13日 送出Hashtag B菠蘿包

「香港開心購物節」亦推出免費禮券活動，其中SOGO在6月30日至7月13日期間，免費送出700個Hashtag B菠蘿包，市民可在AlipayHK內的搶劵頁面，「先搶先得」獲得禮券，活動每日在中午12時開始。

另外，在6月28日至8月29日期間，SOGO Rewards會員在崇光銅鑼灣店或網店，單一購物每賺取200個基本積分，可自動參加「玩夏啦大抽獎」1次，有機會贏取SOGO Rewards 2,000萬個額外積分，價值達10萬元，名額1位。

▼「開心購物節」30項免費禮遇一覽▼



▼「開心購物節」230項購物禮遇一覽▼



新會員限定$30「01優惠券」，於「01網購」及「01空間」選購心儀貨品/活動購票：

是次活動的「01優惠券」只適用於新註冊會員，每個會員帳戶限領1次並必須領取後7日內使用，逾期無效及不設補發。