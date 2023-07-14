開心購物節｜Starbucks送10萬杯咖啡　影相放《香港01》有機攞獎

一杯咖啡，幾種味道。香港零售管理協會舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，提供價值約15億元禮遇。其中Starbucks星巴克推出食玩買遊戲，在今日（14日）至24日期間，於《香港01》或協會的平台上載在星巴克拍攝的相片，分享「一起咖啡 不止咖啡」的故事，即有機會獲選免費參與工作坊，親嚐咖啡與不同食物配搭後的味道變化。



此外，星巴克會今日起一連七日送出10萬杯咖啡，只要在星巴克官方Instagram 指定貼文留言、tag朋友，便有機會獲得免費咖啡。



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影相分享咖啡故事 有機會獲選中免費參與工作坊

香港零售管理協會在7月1日至8月31日，舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，為市民及遊客提供價值約15億元禮遇。其中星巴克將推出食玩買遊戲，在7月14日至24日期間，只要在購物節指定服務平台《香港01》或協會的平台上載在星巴克拍攝的相片，並分享「一起咖啡 不止咖啡」的故事，便有機會獲選參與「星巴克咖啡與食物配搭工作坊」。

參加者可以親手沖一壺咖啡

參加者在工作坊可品嚐到多款由星巴克廚師設計的菜式，如雙重芝士大啡菇、BBQ慢煮雞胸肉等，再飲一啖咖啡，親嚐咖啡與不同食物配搭後的味道變化。咖啡師Panda鼓勵來參與工作坊的客人先嚐咖啡的原味，再品嚐一口食物，隨即再飲一啖咖啡，「睇下個風味、濃度、酸度有無提升咗，或者有啲味會唔同咗。」

工作坊最後的環節會由咖啡師教授手沖咖啡，在示範及講解後，參加者可以親手沖一壺咖啡，並搭配甜品，為整個體驗畫上完美句號。整個工作坊為時約1.5小時，參與者在結束時會獲贈紀念品及多張購買食物、飲品及咖啡用具等的八折優惠券。

工作坊最後的環節會由咖啡師教授手沖咖啡，在示範及講解後，參加者可以親手沖一壺咖啡。（夏家朗攝）

今起一連七日送10萬杯咖啡 需IG tag兩位朋友

此外，星巴克由今日起一連七日推出「10萬杯咖啡 10萬種一起」活動，送出10萬杯咖啡。在活動期間，追蹤星巴克官方Instagram，於7月14日至7月20日每日早上9時在指定帖文留言，並tag兩位想一起分享咖啡的朋友，再即時透過星巴克在Instagram訊息發送的連結，便可登記換領一杯免費咖啡。

3個步驟換領免費咖啡一杯：

1. Follow 星巴克官方Instagram

2. 留言「一起咖啡」，同時tag 2位希望一起分享咖啡的朋友

3. 即時透過 Starbucks HK IG Direct Message 發送連結登記換領



星巴克由今日起一連七日推出「10萬杯咖啡 10萬種一起」活動，送出10萬杯咖啡。（夏家朗攝）

香港零售管理協會舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」自7月1日舉行，至8月31日才結束，每兩星期會有不同主題，來到7月14日至7月27日，主題為「超級便利、港好滋味」，星巴克亦有推出限定的「港式滋味」產品，如菠蘿油、朱古力蛋撻、咖啡紙包蛋糕等。

除星巴克，也有其他開心購物節的免費禮遇，包括麥當勞在7月14日至7月20日期間會有免費巨無霸、百佳在7月14日至7月27日期間有免費的百佳50元現金券等。不過，這些免費禮遇需在指定日期在AlipayHK應用程序的搶券頁面中以「先到先得」形式獲得。

▼2023年6月29日 「開心購物節」啟動禮▼



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▼「開心購物節」30項免費禮遇一覽▼



▼「開心購物節」230項購物禮遇一覽▼



▼「開心購物節」六大體驗式遊戲一覽▼



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是次活動的「01優惠券」只適用於新註冊會員，每個會員帳戶限領1次並必須領取後7日內使用，逾期無效及不設補發。