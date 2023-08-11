印傭收費︱港中介料即使「架構」不變「金額」也勢增　促盡快釐清

「印傭零收費」疑團至今未解，勞工及福利局局長孫玉菡昨（10日）與署理印尼駐香港總領事會面後引述領事指安排印傭來港工作的「收費架構」無改變。香港僱傭公會主席陳東風今（11日）稱，自2021年起，部份印尼中介已透過不同名目將「零收費」成本轉嫁港僱主，以整體成本約9,000港元計，約一半已轉嫁港僱主。對於「收費架構」無改變之說，陳東風相信即使港僱主成本未必以「招聘費」名目增加，但須付「金額」續增加機會大，冀港府及印方盡快說清楚：「一日變幾十次，無所適從。」



印尼政府移民工人保障局（Indonesian Migrant Worker Protection Agency）2021年1月起實施免除輸出勞工就業服務費用新規定，印尼公會上周三（2日）來港召開記者會交代「印傭零收費」細節，稱將落實港僱主須承擔原本印傭自付費用，引起疑團至今未解。

香港僱傭公會主席陳東風。（資料圖片）

陳東風稱2021年起印尼中介已透過不同名目將「零收費」成本轉嫁港僱主

陳東風今在商台節目稱，預料「印傭零收費」政策始終會推行，相信目前只是港府與印尼方面溝通未清楚。對於孫玉菡昨與署理印尼駐香港總領事會面後引述領事指安排印傭來港工作的「收費架構」無改變，陳東風稱，其實自2021年起，部份印尼中介已透過不同名目將「零收費」成本轉嫁港僱主，以整體成本約9,000港元計，約一半已轉嫁港僱主。

勞工及福利局局長孫玉菡（左）與署理印尼駐香港總領事Slamet Noegroho8月10日會面，就印尼家庭傭工就業服務費用的議題，重申香港特別行政區政府的立場。（政府新聞處圖片）

協助印尼公會召開記者會代表暗指孫玉菡「搵錯人」

勞工及福利局局長孫玉菡昨發稿後，協助人力仲介公會召開記者會的僱傭中心負責人伍斯傑說當日獲印尼移工保護局局長授權傳達新措施，並指領事館只是代表外交層面，實際政策是跟從直屬總統的移民工人保障局：「勞福局局長（香港）應該直接與（移工保護局局長）討論，才是真正找到正確對頭接洽者。」

陳東風相信港府公布「值得相信」 惟盼盡快解清楚疑團

陳東風今不評論孫玉菡是否「搵錯人」，並指由港府與領事的公布信息「值得相信」，但冀港府及印方盡快解清楚疑團：「一日變幾十次，無所適從。」

據勞工處網頁資料，印尼政府早在2021年實施「免除輸出勞工就業服務費用」規例，印尼政府在2021年推出印傭「零收費政策」，即僱主須承擔原本印傭自付費用，當中包括出國護照、「良民證」、印尼社會保障供款費用及住宿費用， 相關費用為 8,334,000印尼盾、約4,500港元。

不過，在推出措施至今，相關的款項是否已轉介至僱主身上仍然未能釐清，不同中介公司對此有不同做法，至近日印尼人力仲介公會主席Saiful Mashud召開記者會，指要全面落實相關措施，香港僱主未來聘用印傭要支付多約4,000至5,000港元，令到一眾僱主不滿。