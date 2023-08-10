印傭「收費架構」無變？　「澄清」說法再惹疑團　港中介各有演繹

印尼政府在2021年推出印傭「零收費政策」，即僱主須承擔原本印傭自付費用，主要涉及印尼職業介紹所服務費用，約4,500港元。不過，政策推出至今，相關的款項是否轉介至僱主身上仍然未能釐清，不同中介公司對此有不同做法，至近日印尼人力仲介公會召開記者會指要「全面落實」，令到一眾僱主不滿。



勞工及福利局局長孫玉菡與署理印尼駐香港總領事今（10日）就此事會面，並引述領事指安排印傭來港工作的收費架構並無改變。僱傭代理協會主席張結民表示，以其理解，意思即新來港的印傭可毋需「招聘費」，而一些文件齊全、有經驗的印傭者仍要僱主承擔「招聘費」。不過，香港僱傭公會主席陳東風則認為，政府引述領事的說法是指僱主毋須承擔「招聘費」。換言之，政府的最新公布，反而令中介公司代表有不同演繹。



據勞工處網頁資料，印尼政府早在2021年實施「免除輸出勞工就業服務費用」規例，印尼政府在2021年推出印傭「零收費政策」，即僱主須承擔原本印傭自付費用，當中包括出國護照、「良民證」、印尼社會保障供款費用及住宿費用， 相關費用為 8,334,000印尼盾、約4,500港元。

不過，在推出措施至今，相關的款項是否已轉介至僱主身上仍然未能釐清，不同中介公司對此有不同做法，至近日印尼人力仲介公會主席Saiful Mashud召開記者會，指要全面落實相關措施，香港僱主未來聘用印傭要支付多約4,000至5,000港元，令到一眾僱主不滿。

勞工及福利局局長孫玉菡（左）與署理印尼駐香港總領事Slamet Noegroho會面，就印尼家庭傭工就業服務費用的議題，重申香港特別行政區政府的立場。（政府新聞處圖片）

有見及此，勞工及福利局局長孫玉菡早前回應記者提問時已表明，印尼方面不應就輸出印傭的安排作出導致增加香港僱主負擔或降低印傭來港就業機會的調整。孫玉菡今（10日）亦與署理印尼駐香港總領事會面，並引述對方指安排印傭來港工作的「收費架構並無改變」。

印傭來港工作的「收費架構無改變」，僱主到底須否承擔原本印傭自付費用呢？僱傭代理協會主席張結民表示，現時新來港的印傭是毋須「招聘費」，而一些文件齊全、有經驗的印傭，則要僱主承擔「招聘費」，故如收費架構無改變，則有經驗的印傭者維持要僱主承擔「招聘費」。

僱傭代理協會主席張結民表示，現時新來港的印傭是毋需「招聘費」，而一些文件齊全、有經驗的印傭者則要僱主承擔「招聘費」。（資料圖片）

被問到為何台灣及新加坡可以完全不用僱主承擔相關款項，他解釋，由於台灣及新加坡與本港的輸入外傭的政策不同，故不可以與本港直接比較。他亦笑言，今次的結果是預料之中，「因為局長講得出，拍哂心口」。

不過，香港僱傭公會主席陳東風則認為，現時只有少數中介公司有要求僱主承擔「招聘費」，故預料領事說法是指全部印傭均毋需僱主承擔「招聘費」。他亦指，聽到印傭來港工作的收費架構無改變「一天都光哂」，因過往有不少僱主都憂心要比多約4,000至5,000港元，而暫緩聘請外傭的計劃，「希望睇定啲先。」

香港僱傭公會主席陳東風表示，現時只有少數中介公司有要求僱主承擔「招聘費」，故預料領事說法是指全部印傭均毋需僱主承擔「招聘費」。（資料圖片）

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則同樣表示，一早預料到印尼人力仲介公會之言並非事實，「無理由咁大嘅宣布係由單方面去講。」她直言，當時聽到公會所言， 不少僱主都感到憂慮及憤怒，「比足哂錢仲話比唔夠」，認為措施對工人不公平，是剝削了他們的工作機會。

她認為，印尼政府希望保障印傭權益，應是管制當地的中介公司，而非推出印傭「零收費政策」，「你係要控制啲中介公司唔好恰啲工人，而唔係要僱主比多啲錢。」她又感謝，今次局長為僱主們發聲，亦認為署理印尼駐港總領事之言，是十分尊重本港政府，重申印尼方面應與港府先作溝通並得到兩方同意，才可就輸出印傭的安排調整。