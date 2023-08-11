印傭零收費｜孫玉菡再重覆「收費架構」沒改變：商業行為商業處理

印傭零收費政策衍生的港僱主所付費用謎團持續未解，勞福局局長孫玉菡周四（10日）與署理印尼駐香港總領事會面引述對方澄清指「收費架構」沒改變。「收費架構」理解各不同，孫玉菡今日（11日）出席活動後重申印尼方已作澄清，印尼仲介公會不代表印尼政府，並指「收費架構」無變。被問到收費架構不變意思、「招聘費」是否新增、僱主往後請印傭發現費用增加可向誰求助時，孫重覆稱聘請印傭「收費架構」一宜沒變，又指「我哋關心僱主權益」，而商業行為、及運作則留待商業處理。



印尼仲介公會稱獲印尼移工保護局授權，上周在港開記者會，表示將落實2021年推出的印傭零收費政策。據該公會主席及部分香港仲介所講，僱主須承擔更多原本印傭自付費用，主要涉及印尼職業介紹所服務費用，約4000至5000港元。

孫玉菡今稱，印傭事宜近日受關注，面對社會關心的，港府也會為市民排憂解難，特首已指示他要捍衛香港權益，見多國包括印尼駐港總領事。他重申，印尼方任何政策改均須在政府對政府的層面商討，且任何改動不應增加香港僱主負擔，且不應影響印傭來港工作的機會，而政策也要一視同仁，不可針對香港。

孫玉菡又指與印尼駐港總領事接觸時氣氛融洽，傾談約一小時，印尼方已作澄清，印尼仲介公會不代表印尼政府，並指收費架構無變，任何改變政策均要政府對政府商討，已明確反映政策改變不能由中介出來單方面宜布，見面重要也在於此處。

他續指，香港政府立場也清晰，對港府而言，任何政策改動不應增加香港僱主負擔，且不應影響印傭來港工作的機會，而政策也要一視同仁，不可針對香港。

▼8月3日 印尼方在港開記者會講解印傭零收費政策▼



被問到收費架構不變的意思，以及招聘費是否新增，如僱主往後請印傭發現費用增加可向誰求助，孫重申聘請印傭的收費架構一宜沒變，當局也有代印尼政府將資料放在勞工處網頁，印尼仲介公會早前所講並不代表印尼政府，他又指，「我哋關心僱主權益」而商業行為、及運作則留待商業處理。

有指印尼移工保護局本月底會訪港，被問到會否與對方會面，孫表示留意到相關消息，但暫未收到相關邀請，不過港府立場清楚，與對方任何機構、部門商討，同樣要求政策改變不應增加僱主負擔、影響印傭來港工作機會。