印傭｜印尼駐港總領事館：印傭議題應在「政府對政府」框架內進行

印尼人力仲介公會近日召開記者會指要「全面落實」印傭「零收費政策」即僱主須承擔原本印傭自付費用，主要涉及印尼職業介紹所服務費用，約4,500港元。勞工及福利局局長孫玉菡與署理印尼駐香港總領事昨（10日）就此事會面，並引述領事指安排印傭來港工作的收費架構並無改變。



印尼駐港總領事館回應查詢時重申，兩地政府對於外傭的政策不變，當中包括現時受爭議的「招聘費」問題。領事館又強調，討論印傭的議題應由「政府對政府」（government-to-government）的框架內進行，並通過兩國政府的官方渠道進行溝通。



勞工及福利局局長孫玉菡與署理印尼駐香港總領事昨（10日）就印傭「招聘費」議題會面，並引述領事指安排印傭來港工作的收費架構並無改變。印尼駐香港總領事館回覆查詢時亦指，對相關議題表示關注，重申兩地政府對於外傭的政策不變，當中包括現時受爭議的「招聘費」問題。

領事館又強調，討論印傭的議題應由「政府對政府」（government-to-government）的框架內進行，並通過兩國政府的官方渠道進行溝通。領事館指，印尼和港府應繼續通過官方渠道就有關印傭在香港就業的問題進行討論，同時考慮到印傭的保護和繁榮，以及所有利益相關者的最佳利益。