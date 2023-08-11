01獨家｜回教男童遭教師掌摑　胞兄轉述過程：先打一巴再拳打面部

13歲穆斯林男童奧斯卡，因背錯一句《可蘭經》，疑遭宗教學校男教師連翻拳打掌摑至左眼視網膜脫落，已進行一次手術，半年後需面臨第二次手術，仍未知能否恢視力。



《香港01》獨家聯絡到奧斯卡的家屬，提及事件事其祖母傷心落淚。胞兄奧斯爾則透露，弟弟回家時已稱被男教師攻擊，「因為佢背嘢嗰陣時背會錯咗一句嘢，就冚佢一巴，跟住拳打佢塊面，打到副眼鏡就整到隻眼咁樣。」



奧斯爾表示，弟弟出生時已有2,000度深近視，家人本身已十分關心其視力，對事件感傷心又憤怒，又稱過去一年曾聽聞不少學生投訴被該名男教師暴力對待，希望伊斯蘭教徒可為弟弟祈禱，並呼籲學生遇同類事件必須向家人反映：「今日發生喺我細佬身上，聽日可能發生喺第二個人嘅身上。」



男童父親及胞兄：第三下打中眼鏡 再傷到眼睛

受傷男童奧斯卡生於八口之家，事件發生後，家人感到痛心又擔心。《香港01》獨家接觸到奧斯卡的家屬，其祖母Jan在家中，看着奧斯卡在醫院的照片，眼眶泛淚，不斷稱讚奧斯卡從不打架，是家人眼中的好孩子，一邊說着，一邊拭淚。

其父親Mohammad透過電話向記者表示，奧斯卡上周六（5日）早上約八時前往鰂魚涌的穆斯林可蘭經學習中心，背誦期間讀錯一句說話：「老師就打佢三下，第三下影響到佢嗰眼鏡，眼鏡又影響佢嗰眼，老師就叫佢走先。」

其胞兄奧斯爾則補充，穆斯林兒童除周日外，一般都會到清真堂學習可蘭經，弟弟每日8時會到該中心學習。他稱當日弟弟放學後，已主動向他表示遭一名男教師攻擊，當時弟弟說「背錯咗一句嘢」，即被對方「冚佢一巴」，其後又用拳頭攻擊他的臉部：「打佢塊面，跟住打到副眼鏡，跟住副眼鏡就整到隻眼咁樣」，弟弟被對方掌刮及拳擊兩至三次。

受傷男童胞兄奧斯爾稱，家人對事件感傷心又憤怒。（王海圖攝）

醫生指傷者左眼眼角膜180度脫裂

奧斯爾稱弟弟指「見到啲蚊喺度飛來飛去、有黑色一點點」，遂建議弟弟休息一兩日，但至翌日情況已惡化，有頭痛、無力等狀況，直至周一（7日）弟弟稱疼痛難奈，主動要求看醫生，家屬十分擔心，故由胞妹陪同他求醫。

他稱，據醫生描述，弟弟左眼眼角膜180度脫裂，故需要即時做手術，否則會失去視力。父親補充，手術長達6至8小時，醫生稱半年後要再做多一次手術。

奧斯爾透露，弟弟出生時已有2,000度近視，家人一直關注其視力狀況；母親以前搬重物時也曾發生意外眼角膜脫落，曾進行過多次手術，對弟弟痛苦深同感受，因此特別痛心，「佢知嗰痛苦係有幾多，要幾耐時間先好返，同埋生活習慣有好大嘅改變，所以佢就對呢件事好唔開心。」

談及胞弟現況，奧斯爾稱現時雖算穩定，但仍疼痛不適，「當然宜家都係好唔舒服、好痛」，並稱醫生指至少要休息兩個月才有機會改善。

佢𠵱家好細個，佢嗰陣時未明白呢件事有幾嚴重，佢都係覺得可能做完手術後會即刻好返，但係佢𠵱家應該都明白，呢件事幾慘同埋個痛苦淨係得佢知道，冇其他人知，得佢同埋媽咪知道。 男童胞兄奧斯爾

兄指一年來不時有人涉事教師暴力對待學生

奧斯爾也曾在該中心學習《可蘭經》，但當時需要背誦全部，反而弟弟記憶力強、對背誦經文十分上心，「佢會想背哂全部30集」。他指認識涉事男教師，並提到過去一年不時聽到人投訴男教師用暴力對待學生，「即係背唔熟或者讀錯咗少少，就用暴力去解決」，並指體罰在伊斯蘭學習中心並不常見，指關於暴力的投均來自涉事男教師。

我哋呢個宗教係嚴禁家人、父母、兄弟姊妹，甚至其他人陌生人用暴力去解決問題或者打小朋友，呢個係一定唔可以發生嘅。 男童胞兄奧斯爾

籲其他受害童盡快告知家人

弟弟視力狀況未明，哥哥奧斯爾稱家人站出來，是希望伊斯蘭教人可一同為弟弟早日康復及恢復視力而祈禱，更是希望事件不要再發生。

他特別呼籲往清真堂讀書的所有學生，遇暴力事件應盡快告知家人，「因為始終好多人以前都冇乜同屋企人講過，而呢件事其實係好嚴重，今日發生喺我細佬身上，聽日可能發生喺第二個人嘅身上。」