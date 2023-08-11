回教男童遭教師掌摑　胞姐探病：手術後仍難開眼　需2至3個月康復

13歲回教男童懷疑因未背熟《可藺經》被宗教學校的教師掌摑，致左眼出現飛蚊症和視網膜脫落，接受手術後目前仍須繼續留醫。記者今日下午約6時左右到達東區醫院，男童的祖父亦前往探視，而其母親及姐姐則長時間守候在男童床邊。



姐姐Bisman表示弟弟奧斯卡進行首次手術成功，但眼睛仍有些疼痛，「開唔到隻眼」，但目前情緒穩定許多。她引述醫生表示，弟弟需時兩至三個月慢慢康復，未來即使進行第二次手術，弟弟的眼睛加深200度近視，即達到2,200度。



男童近視料會加深200度左右

姐姐Bisman表示，弟弟做完手術後目前眼睛仍有些疼痛，「因為開唔到隻眼啦」，而且「傷口都比較大啦、嚴重啲」，但情緒方面亦穩定了很多，「頭幾日嘅情緒就比較差啲嘅，但係依家見到好多人都支持佢，佢都有返啲勇氣，所以就情緒都算穩定。」

她引述醫生指，弟弟進行第首個手術成功，並需要兩三個月事件才能慢慢康復。被問及未來進行第二次手術後眼睛是否完全恢復，她則指醫生表示未必能完全康復，弟弟本來有2,000多度近視，可能會加深多200度左右，但會盡量令眼睛傷口復原。

男童祖父前往東區醫院探望他。（洪芷菁攝）

姊：聞有其他小朋友曾遭同一教師肢體暴力對待

Bisman又指，弟弟除臉部被老師打，還有其他部位也曾受傷：「首先打佢背脊一兩下，之後再打佢塊面，咁佢打咗一下，細佬好驚啦，咁副眼鏡跌咗落地下，細佬執完佢又再打佢一次咁。」

在了解事件時，Bisman亦聽聞有其他學習中心的家長反映其小朋友曾遭同一教師肢體暴力對待，「但係佢哋好驚，所以就冇去報警，咁但係我哋就想報警，希望將來唔會再發生咁樣嘅事。」Bisman第一步向穆斯林委員會反映，事件一度廣傳，弟弟其後亦願意透露自己遭老師暴力對待一事，最終報警。

Bisman表示，目前收到許多社工協助，她主要希望是「唔會再有呢啲咁樣嘅事發生係其他小朋友嘅身上面」。她透露，社會福利署已跟進緊事件，而學校的社工及校長表示會提供弟弟學習及醫療方面的協助。