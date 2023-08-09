願榮光案．上訴理據｜已列4涉國安行為　原審裁決未尊重特首評估

政府申請禁制傳播《願榮光歸香港》作意圖煽動分裂國家等非法用途，高等法院法官上月聽取陳詞後，拒批出臨時禁制令。律政司於本周一向法院提出上訴許可申請，並根據法庭命令，把上訴許可申請的傳票於今（9日）上載於香港特別行政區政府等網站。根據傳票，律政司列出多項上訴理據，包括行政長官根據國安法第47條發出證明書，認定入稟狀所列的4類行為涉及國家安全。惟原審法官考慮是否批出禁令時，沒有充分「尊重」行政長官的評估。律政司強調，證明書對法院有約束力， 法庭應遵從行政機關的評估。



原審法官上月拒批臨時禁制令

律政司要求法庭頒令，禁制以任何方式傳播《願榮光》，旨在意圖煽動他人分裂國家，或意圖煽動把香港從中華人民共和國分離；將其混淆成香港特區國歌，或指向香港特區是一個擁有自己國歌的獨立國家，意圖侮辱國歌。而法官陳健強聽取陳詞後，拒批出臨時禁制令。

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

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未考慮國安屬至為重要

律政司在傳票列舉多項上訴理據，並先指原審法官錯誤地未有考慮，國家安全屬至為重要（highest importance）的凌駕性原則（overriding principle），司法機構亦需履行其憲制責任，防止、懲處危害國安的行為。此外，律政司亦指原審考慮是否批出臨時禁制令時，採用錯誤的法律測試，因在衡量涉及國安的禁制令時，其法律測試和其他案件不同，原審應考慮批出禁制令，是否協助有效防止或懲處危害國安的行為。

未尊重行政長官的評估

律政司續指，原審考慮禁令作用時，沒有充分「尊重」（deference）行政長官的相關評估。行政長官上月根據國安法第47條發出證明書，認定入稟狀所列的4類行為涉及國家安全，有關證明書對法院有約束力。律政司認為，衡量禁令的作用，牽涉到執法及國安的考慮，法庭應該遵從行政機關的評估，惟原審錯誤裁定法庭與行政機關一樣，能夠評估禁令作用。

頑固罪犯也可能因禁令被阻嚇

律政司又指，原審官指頑固罪犯既然不怕國安法，不解為何民事禁令能夠阻嚇他們。即使是頑固罪犯，也有可能會因新禁令被阻嚇，亦沒有考慮到禁令能夠協助執法，阻嚇初犯者，令執法機關能夠專注偵查頑固罪犯。

認為教育有效是毫無根據

對於原審指公眾教育或是更有效防止歌曲傳播，律政司形容是毫無根據且「偏離現實」，並反駁指法庭命令帶有法律效力，不能與公眾教育相提並論之餘，亦能更有效地令到公眾注意級遵從。另外，案中不爭事實是，除非有法庭命令顯示歌曲內容違法，各大網絡平台才肯移除相關內容，但原審沒有考慮這點。

禁制令與刑事法可同時並行

就原審指禁制令或與刑事法例有衝突，律政司強調，禁制令與刑事法例可以同時並行，亙補不足，更有效防止和懲處涉案四類違反國安的行為。而刑事罪行中有部份罪行有檢控時限，而民事的禁制令可彌補此方面的不足。

錯誤裁定禁令會造成寒蟬效應

律政司最後指，原審錯誤裁定禁令會製造寒蟬效應，令到無辜的人避之則吉。律政司強調，不論禁令是否批出，現行刑事法例早已存在且具阻嚇力，禁令只是增強其效用。禁令清楚列明具非法意圖的受禁行為，並非難以理解。過去一年接連發生數次播錯國歌事件。(詳看下圖)

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