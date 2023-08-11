郵輪碼頭｜遲來的應對　今有1600人登岸　港旅客讚改善交通後方便

自啟德郵輪碼頭早前被揭有大量旅客大排長龍後，政府終在周三（9日）加強交通安排疏導旅客。再有郵輪於今午（11日）抵港，約有1,600人登岸，相比數日前情況不再混亂，不斷有的士駛至疏導人潮，郵輪乘客則大讚現場交通安排。



有澳門旅客數個月前曾參加同一個郵輪遊，但當時交通不便，花逾3小時才可回家。亦有市民曾擔心回程時沒有足夠的士，讚揚碼頭經改善後非常方便，相比台灣高雄郵輪碼頭優勝。



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的士不斷駛入 等約5分鐘就可上車

「名勝世界壹號郵輪」的母港位於啟德郵輪碼頭，定期營運港台航線。該郵輪今午抵達碼頭，約有1,600名旅客登岸。碼頭及巴士公司在船隻泊岸前，已準備大量指示牌，並安排人員向乘客講解交通安排。旅遊事務專員沈鳳君及環美郵輪碼頭董事總經理班智榮，亦到場視察。

政府「新招」包括向的士司機派發50元石油氣券，吸引他們到碼頭接載乘客。記者現場所見頗有成效，下午3時後已有約20輛的士在等候乘客，雖然最早的車龍已被首批登岸的乘客快速消化，但仍不斷有的士駛至碼頭，乘客只需等待約5分鐘或以內便可離開。

直至下午約4時半，高峰期逐漸過去，大部份乘客已離開碼頭，的士站並無人龍，工作人員才張貼「石油氣券派發完畢」告示。

的士司機指碼頭位置偏遠：一定要喺附近先嚟

其中何司機下午近3時已在等待接客，在隊伍中排第二。他透露，每日平均行駛200公里，50元可補貼半日的開支，但吸引力仍然不足。他解釋指碼頭的位置偏遠，若非行駛至附近一帶，不會選擇到碼頭接客。

「一定要喺附近先嚟，如果唔喺附近一定唔嚟。因為唔着數㗎，𠵱家先話有50蚊派，以前冇嘛，分分鐘可能整個德福花園，廿幾三十蚊都補唔返條數啦。」

澳門旅客讚免費巴士接駁地鐵：𠵱家方便好多

旅客則對交通安排感到滿意，來自澳門的楊女士為第二次經香港參加郵輪遊。她稱，數個月前碼頭仍未有完善的交通，當時需乘坐小巴接駁地鐵站，再坐巴士才可抵達港珠澳大橋口岸，整段路程花逾3個小時。「左轉右轉囉，搭車囉。𠵱家方便好多。」

楊女士對港府提供免費巴士感到開心，表示會選擇乘坐22R往啟德站，並指以後會再到香港坐郵輪， 「起碼又唔使等，又唔使搵嘛。佢點駁點嘛。」

港旅客曾憂無足夠的士回家 讚新安排「好過台灣」

本港旅客梁先生則指，在郵輪泊岸前，已有職員提醒最新的交通安排，並讚揚現場秩序順暢。不過回想到數日前出發往碼頭，他表示曾擔心回程時沒有足夠的士。「我嚟嘅時候都好擔心，搭的士入嚟，但Call的士都唔入嚟，要排的士站囉。」

梁先生又指，雖然台灣的郵輪碼頭設有輕軌站，但安排同樣混亂，相反香港經改善後已「好過台灣」，的士站人龍亦不算長。「高雄都係亂到擗屎咁，因為咁啱落雨。佢哋都係好少的士，架車又遲到。佢有輕軌都行一大段路淋晒身。」