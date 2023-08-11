郵輪碼頭｜旅遊事務署發稿提醒下午有郵輪　的士業界指無誘因載客

啟德郵輪碼頭再有交通配套不足引起的等車亂象，政府日前急加強交通接駁安排，包括增加免費穿梭巴士等，並提供50元入油券吸引的士司機到碼頭接客。今日（11日）再有郵輪到港，旅遊事務署透過新聞發布系統提醒業界，發布今日下午將有郵輪停泊，預料下船高峰時間為下午3時30分至5時30分。



的士業界表示，目前政府發布郵輪資訊方式已有改善，業界已知悉今日郵輪安排，惟交通運輸安排仍未平衡，料旅客只會坐免費穿梭巴士離開，對的士司機毫無誘因，相信若無新吸引措施，願意到碼頭的的士司機會越來越少。



▼8月8日 啟德郵輪碼頭政府啟動多項交通配套首日情況▼



+ 3

啟德郵輪碼頭交通再有混亂，政府日前緊急加強交通接駁安排，包括加強發放郵輪到港消息。今日下午再有郵輪到港，旅遊事務署透過新聞發布系統提醒業界，發布今日下午將有郵輪停泊，預料下船高峰時間為下午3時30分至5時30分。

香港的士小巴商總會理事長周國強向《香港01》表示，的士業界約40至50個「Call台」中心已透過WhatsApp群組，知悉今日有郵輪到港，業界也有呼籲及提醒司機，但因今次郵輪下午3時許靠岸、晚上9時再開出，故預料願意接客的司機不多。

▼8月4日 「海洋光譜號」停泊啟德郵輪碼頭▼



+ 5

料旅客多坐穿梭巴士 願入碼頭的士數目將減少

他指出，一來旅客留港時間太短，故不會前往太遠地方；二來今日仍有免費穿梭巴士前往尖沙咀，預計旅客落地到尖沙咀吃飯已離開，觀光意欲較低，故會選乘免費穿梭巴士，因此的士客量不多。

周國強認為，現時資訊雖然足夠，但負責的部門或官員不熟悉的士業界運作，未能平衡穿梭巴士及的士的角色，令的士在碼頭「冇生意」，料願意入碼頭接客的司機會越來越少，「個幾十蚊油錢冇咩用，如果空車入空車出，都會幾失望。」

▼啟德郵輪碼頭▼

