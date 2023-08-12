親海駅II開價創新低　何永賢稱屬個別發展商策略　撤辣須小心考慮

油塘新盤親海駅II以「平爆價」作招徠，首4張價單折實平均呎價跌穿1.5萬元，創七年市區新盤最低。房屋局局長何永賢（今日）在電視節目表示，有關情況屬個別發展商策略，並指仍在觀望整體樓市。對於發展商要求撤辣，她重申要留意經濟環境變動，如利息上升等。



對於樂建居計劃尚未定案的第三幅地，何永賢指尚須觀察，期望參與計劃的地皮的面積大小兼有。她又指，簡約公屋落成後供應3萬個單位，相信公屋輪候時間可縮減至4.5年。



何永賢在有線電視節目表示，油塘有新盤平均呎價不足1.5萬元，情況屬個別發展商的策略，並指仍在觀望整體樓市。(資料圖片／余俊亮攝)

低價市區盤屬個別發展商策略 仍觀望整體樓市

油塘有新盤票王長實親海駅平均呎價不足1.5萬元，創七年來市區新盤最低，市場討論樓市前景，房屋局局長何永賢在有線電視《有理有得傾》節目表示，情況屬個別發展商的策略，整體樓市仍然觀望。她解釋以往出售居屋獲超額認購27倍，相信個別發展商看到有實在的購買力，故用與居物相類似價錢銷售樓盤。當然各自樓盤有各自的背景，當時補地價，樓盤位置，銷售策略是否做到購買氣氛，我們仍在觀望整體樓市情況。

「撤辣」須留意經濟環境變動

對於發展商一再要求「撤辣」，她重申要留意多項因素，如整個經濟環境都存在變動，利息上升、是否會再加，均會影響入市意欲，目前亦是趨向審慎。她又指，以400多萬的樓為例，每月供款佔家庭收入中位數的73%，較2003年起20年來的平均數的約50%為高。他指財政司司長推出一些較針對性措施，就「上車盤」、小單位及首次置業的按揭放寬。

樂建居第三幅地仍待觀察 期望計劃地皮有大有細

對於政府早前推出樂建居（即私人參建居屋），預算共有三幅地，包括位於東涌及柴灣的兩幅地，而第三幅地的選址則仍在觀察中，會稍後再公佈。她指打算今年年尾會安排其中一塊地作招標，然後於明年年初再總結兩塊地的經驗，並於2025年公佈第的三塊地詳情。他透露，目前已有發展商新世界有一幅地會積極考慮樂建居計劃，正積極探討地塊種種情況，還有其他發展商亦正觀察究竟選擇什麼地塊。

被問及政府對私人發展商提供多少幅地的目標，她表示有困難，尤其希望加入計劃的地皮，「大嘅，細嘅，都有靈活性喺度。」故需視乎每幅地的大小和位置。至於會否多加些誘因予發展商，她則認為在設計樂建居時已平衡市場吸引力和市民期望。

簡約公屋落成後 公屋輪候時間有望縮至4.5年

至於公屋輪候時間何時能改善，她指最高峰時為6.1年，然後回落至現時5.3年，其輪候時間非常受當時有可完成樓盤或公屋項目規模，過去如位於新界的皇后山、菁田邨、和田邨三個大型屋邨，加起來共1萬6千單位，消化相當多的輪候人數。

另外，她一直輪候新界公屋比市區的時間快6個月至1年，因為市區盤很少。她指當有市區盤推出時候，反而輪候時間好像會上升，因為反映了當時吸納的人等了多久，故輪候時間會有「上上落落」。她表示有信心持續加大建屋量，再加上在26/27年落成所有簡約公屋，可供應3萬個單位，「大勢一定向下」，目標為26/27年可將輪候時間壓縮至4.5年。

對於一人長者申請輪候時間連續四季維持3.9年，她指長者習慣市區環境，大多輪候市區公屋，但市區公屋數量礙於地塊問題，供應量很少。

每年置業後交公屋1.5%可減少建屋 綠置居售罄100單位將成絕版

對於每年因為置業而交回公屋的人數較少只有1.5%，她指公屋總數為85萬個單位，將1.5而收回的1.5%單位即等於12000單位，可以減少興建很多公屋單位。而綠置居計劃，她表示，現時賣剩100個單位，賣完便成「絕版」，由26年開始完成的資助房屋面積已經「封底」即要280呎或以上。

對於將推行的公屋幸福設計指引，他指不論新設計好的或現有公屋，「其實有好多心思放係其中，唔係將錢，唔係講一啲貴嘅材料。」她希望透過規劃每一座公屋的公共空間，促進市民的鄰里關係，跨代共融及健康生活。她指已安排改裝了名為幸福號的車輛到各區收集公屋居民的意見。

長者之間相處難 一人長者單位改回家庭單位

對於改建為一人單位作長者住屋單位的空置率高，達一千個單位，部分亦空置十年以上，她指過往做法為將面積較大單位分成三間小房間讓長者共住，但長者之間相處亦困難，易有爭執，故轉換策略，將長者住屋改回家庭單位。

她指申訴專員研究並試驗幾個方法，包括如長者願意搬走時可終身免租，以吸引他們搬去新的面積較小單位，對習慣居住某區的長者，會安排服務小隊向其講解專區後的配套設施及永久免租優惠等，另外長者搬離的單位會放在特快公屋編配計劃。

公屋豁免審查上調至65歲或擾民

收緊公屋政策方面，能否將豁免審查由現時長者年齡由60歲上調至65歲，她指會細心考慮，但需要小心處理長者政策，如五年後再次踏入限制內，可能會造成擾民，其次目前界定長者的年齡為60歲，故未有定案，會小心衡量。而家有長者優先揀樓計劃，現時配額為3成，被問及可否限於每個新屋苑3成，她認為此建議有一定合理性，會持續檢視揀樓方法。