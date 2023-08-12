親海駅II｜趙國雄︰非追求收票破紀錄　望沽清全數單位

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，今日（12日）展開首輪銷售，盡推4張價單合共626伙。入場價290萬元，折實平均呎價14,868元。



長實執行董事趙國雄現身油塘新盤親海駅首輪銷售現場，他表示暫時未知買家出席人數，但指今日已刻意增加報到處，預計今日賣樓流程會順利。

問及有否信心沽清全數626伙，趙國雄就表示，項只要目定價合理，市民就會出嚟買樓，集團有心幫市民置業，也希望幫到市民置業。又指目標是希望能夠售出全部單位，但最終決定權還是在市民手中。

對於市場消息指，項目收票逾3.8萬票，打破長達26年的青衣灝景灣票王紀錄，趙國雄表示，集團並不是追求破紀錄，而是希望看到市民能夠積極參與樓市，又指票數顯示市民對房地產市場的反應相當好，認為他們對房屋有需求和信心。

他認為，當樓盤價格合適，香港市民始終有實際購房需求，又希望越來越多市民能夠在香港買樓，認為將有利香港未來整體發展。

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↓↓親海駅II銷售現場情況↓↓

首輪賣626伙 折實入場290萬起

親海駅II周六發售的626伙，涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。首輪發售的626伙，折實平均呎價14,868元。

親海駅II 全盤提供658伙，即首輪銷售已推出多達95%單位。