親海駅II開賣 | 20歲大專生獲家人資助首期上車　方便日後上學

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，今日（12日）展開首輪銷售，盡推4張價單合共626伙。入場價290萬元，折實平均呎價14,868元。



大專生蔡先生獲親戚推薦後，以322.8萬元購入一伙開放式單位。

蔡先生斥322.8萬買入一伙高層F室開放式單位，用作自住用途。他表示之前從來未睇過樓，是昨日才獲家人通知今日樓盤開售，於是代家人前來登記。據了解，蔡先生03年出生，現為大專學生。由於新盤價格適合，而且位置臨近學校，為了方便上學，家人資助首期上車。

親戚推薦：抽到就買

被問到為何會選擇入市，蔡先生稱先前沒有了解過樓盤資料，全靠親戚推薦。親戚認為樓盤價格抵買，建議抽中就買。他又指知道樓盤附近環境有水泥廠，不過沒有實地考察過。

↓↓親海駅II銷售現場情況↓↓

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首輪賣626伙 折實入場290萬起

親海駅II周六發售的626伙，涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。首輪發售的626伙，折實平均呎價14,868元。

親海駅II 全盤提供658伙，即首輪銷售已推出多達95%單位。