港府與內地簽備忘錄促數據跨境流動　孫東：毋須擔心個人資料外流

港府於上月底與國家互聯網信息辦公室簽署了《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，探討將數據跨境流動。創新科技及工業局局長孫東今早（9日）於電台節目表示，數據猶如黃金，對香港發展非常重要，有利香港建立為數據港。至於香港的數據，他表示本身香港對個人數據，尤其是出境方面，有非常嚴格的規管，在簽署《合作備忘錄》後相關政策維持不變，市民毋須擔心影響個人資料外流；金融、醫療等亦有法律規管。



在《合作備忘錄》下，港府將與國家網信辦商討數據跨境流動措施，促進數據於大灣區內跨境流動。孫東於商台節目《政好星期天》形容，數據就如同黃金般貴重，對香港未來的發展非常重要，今次《合作備忘錄》有助促進大灣區發展，尤其有利香港建立數據港。

孫東又稱，現時國際形勢敏感，要確保國家的珍貴數據來港後，不會外流至其他地方。至於香港的數據，他表示，本身香港有管理機制限制數據外流，例如《個人資料（私隱）條例》對個人數據有清晰規範，故市民毋須擔心《合作備忘錄》影響個人資料。他續指，其他行業的重要數據，例如金融、醫療等，亦有法律規管。

創新科技及工業局局長孫東（資料圖片／梁鵬威攝）

另外，香港在最新發表的全球初創生態系統報告中，於新興初創生態系統排名全球第二位、亞洲更位列第一。孫東形容喜出望外，相信只是開始，認為香港有好土壤，只要方向正確，可以取得更好的成績。