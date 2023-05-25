智方便｜登記用戶突破200萬　孫東：2025年智方便成一站式服務

政府推山的數碼基建「智方便」應用程式，早前在立法會會議上被多位議員批評極不方便。不過創新科技及工業局局長孫東今日（25日）宣布，「智方便」的登記用戶已突破200萬，他形容是「香港智慧城市發展重要的里程碑」，政府已訂下目標在2025年全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現政府服務「一網通辦」。



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孫東今日趁出席第四季智慧城市巡迴展覽，宣布「智方便」的登記用戶已突破200萬。「這是香港智慧城市發展重要的里程碑。」他表示，為了讓市民進一步可以透過「智方便」接達更多政府及公私營機構的網上服務，政府已訂下目標在2025年全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現政府服務「一網通辦」。他非常感謝社區各界人士一直在推廣「智方便」的普及和使用不遺餘力。今日巡迴展現場亦設有「智方便」流動登記站，方便市民即場成為「智方便」用戶。

孫東（左）今日宣布「智方便」的登記用戶已突破200萬，在他出席的第四季智慧城市巡迴展覽，亦設有「智方便」流動登記站，方便市民即場成為「智方便」用戶。（孫東Facebook圖片）

資科辦舉辦的第四季智慧城市巡迴展覽，以「智慧郊遊」及「智慧政府」為焦㸃，由今日起一連五個星期舉行。多個政府部門均展出的不同的智慧措施和系統，以展示政府在推動智慧城市發展、致力為市民帶來智優生活的成果。孫東希望巡迴展能加強大眾對香港智慧城市發展的認識和支持，營造社會擁抱創科的氛圍，普及創科文化。