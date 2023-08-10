內地網紅遇黑的　業界撐加強執法惟濫收定義模糊：收多幾毫算唔算

近日有內地旅客在社交平台發文，批評本港的士出現拒載和濫收車資情況。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強今早（10日)在電台節目批評，司機濫收車資令香港形象受損，不論是對旅客還是本地居民均不應發生，建議執法部門應加強執法和刑罰：「相信行行都有壞分子，業界都支持多啲「放蛇」執法，唔希望一小撮人影響旅客對的士服務同對香港嘅形象。」



汽車交通運輸業總工會稱濫收車資令香港形象受損

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強今早在電台節目表示，一直有跟進「黑的」問題，他強調，司機濫收車資令香港形象受損，不論對旅客還是本地居民均不應發生：「相信行行都有壞分子，唔希望一小撮人影響旅客對的士服務同對香港嘅形象，的士司機對香港形象好緊要，濫收車資絕對唔可以容忍。」

相信行行都有壞分子，唔希望一小撮人影響旅客對的士服務同對香港嘅形象。 汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強

何志強稱雙重規範令司機壓力驟增

問及對於政府計劃引入的士司機記分制，實行雙重規範。何志強則指，現時已有機制可讓市民投訴違規司機，警方跟進後可交由法庭裁決。他直言，引入扣分制多餘，雙重規範只會令司機壓力驟增。他又指，扣分制內容界定相當模糊：「點去定義「濫收車資」？收多幾毫子算唔算濫收？」他認為，有關措施只會加深乘客與司機間的矛盾。

他指出，現時的士司機已受《道路交通條例》規管，認為要加強規管亦毋須引入扣分制。又建議執法部門應加強執法和刑罰：「最重要係政府部門加強執法，如果有司機屢勸不改扣滿分就可以吊銷牌照或者要監禁，對判刑過輕嘅司機提出上訴，先真正有阻嚇性。」