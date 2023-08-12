帝京酒店花月庭8.28結業　業界：通關後旅客消費力沒預期大

旺角帝京酒店在社交平台公布其自助餐餐廳「花月庭」將於8月28日結業，酒店解釋，是因應企業策略及商業決定。近月，不少在旺區的餐廳宣布結業，包括太子新志記、旺角茶餐廳「一日三餐」及越興園等。



香港餐飲管理協會會長楊位醒表示，近月餐飲業界經營甚困難，因有不少消費力大中產移民，加上通關後，來港旅客未如預期般大消費力，令生意只回復疫情前的60至70%，「八點鐘後餐廳都幾乎無人入。」



帝京酒店：因應企業策略及商業決定

旺角帝京酒店昨（11日）在社交平台公布其自助餐「花月庭」，因應企業策略及商業決定，將於8月28日結業，感謝一直以來對花月庭的厚愛。今午（12日）「花月庭」外，未見有將在8月底結業的通告。翻查資料，帝京酒店1997年1月開業，曾在2012年3月至2013年10月31日進行大型翻新和擴建工程，到昨日店方在官方社交網站專頁宣布，旗下自助餐餐廳「花月庭」結業。

恢復通關後，除「花月庭」以外，近月有不少在傳統旺區的餐廳也傳來結業或將結業消息，包括位於太子的新志記、旺角茶餐廳「一日三餐」及旺角越興園等。

飲食業生意僅回復疫前7成 楊位醒：夜晚八點後幾乎無人

香港餐飲管理協會會長楊位醒表示，近月餐飲業界經營甚為困難，因本港經濟環境差，即使早前派發消費券，市民亦未如以往般「大手筆」消費，令生意只回復疫情前的六成至七成，「夜晚八點鐘後餐廳都幾乎無人入。」他估計，原因是本港有不少消費力大的中產移民，加上通關後，旅客未如預期般大消費力，「以前可能洗1000蚊，依加可能只係洗600蚊。」