暑熱警告｜岑智明批彈出彈入　籲與酷熱警告整合　勞工處稱研微調

勞工處今年夏季推行《預防工作時中暑指引》，但當中的工作暑熱警告不時在短期內「彈出彈入」。天文台前台長岑智明今日（12日）在報章撰文，指暑熱警告經常彈出彈入引起混亂，認為當局基於非針對戶外勞作工作的「香港暑熱指數」評估暑熱情況並不適合，建議當局將工作暑熱警告與酷熱天氣警告兩套系統整合，更形容檢討是迫在眉睫的事。



勞工處副處長馮浩賢則表示，相信各行各業已適應新指引，當局正與天文台商討微調工作暑熱警告，並會在暑假後全面檢討，以改善流程。



▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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前台長岑智明形容暑熱警告效果未如人意 執行細節繁複

天文台前台長岑智明在《明報》撰文指，勞工處基於天文台香港暑熱指數（HKHI），推出分為黃、紅、黑三個級別的工作暑熱警告效果未如人意，批評系統執行細節繁複，警告信號更曾多次「彈出彈入」而引起混亂。

用作暑熱警告標準的香港暑熱指數非針對勞動人士

他續指，天文台在2014年與中文大學醫學院團隊研究香港暑熱指數時，僅考慮到大眾的暑熱影響，並非針對勞動人士，故指數不適用於戶外勞動人士，而近年香港學術界的研究亦顯示，長時間高溫比短時間高溫對健康的影響更明顯，而且高溫對健康的影響有所滯後，故採用「濕球黑球溫度」的一小時平均值作工作暑熱警告的運作標準，較香港暑熱指數的10分鐘平均值更具代表性和參考性，將有助減少「彈出彈入」的問題。

岑智明。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

整合酷熱天氣警告及工作暑熱警告兩套系統迫在眉睫

他建議勞工處採用中文大學醫學院助理院長陳英凝的建議，整合酷熱天氣警告及工作暑熱警告兩套系統，形容此舉是迫在眉睫的事，包括可率先在酷熱天氣警告生效時，在最高溫時段發出「工作暑熱警告」，以彌補目前只按暑熱指數自動發出警告的不足，處方亦可諮詢天文台天氣預報中心，以便市民掌握天氣炎熱的危機，以及政府各部門協調和規劃。

將酷熱天氣警告及工作暑熱警告兩套系統整合，理由很簡單：資訊不是愈多愈好。簡單易明並具公信力的天氣警告，有助市民快速掌握危險情况和趨吉避凶，也方便政府各部門協調應變計劃。複雜甚至混亂的信息，只會適得其反。 天文台前台長岑智明

5月8日，勞工處副處長馮浩賢（中）聯同天文台高級科學主任楊漢賢（左一）和職安局總經理黃慧莊（左二）介紹工作暑熱警告。（資料圖片／政府新聞處）

立法會人力事務委員會今亦有討論工作暑熱警告，民建聯選委會界別議員陳永光在會上批評，部份《預防工作時中暑指引》難以執行，亦有多名議員促請政府檢討暑熱警告。

勞工處副處長馮浩賢：同天文台夾緊睇邊啲地方可微調

勞工處副處長馮浩賢表示，理解社會對「工作暑熱警告」有不滿，但認為指引推行至今已兩個月，各行各業已逐漸理解和適應新指引，暑假結束後才會全面檢討，「我哋亦都係同天文台夾緊，睇下有邊啲地方可以作一啲微調，你話全面檢討呢，我哋喺完咗呢個暑假之後，我哋會留意返總體有咩情況，同埋點樣可以做得好啲，係可以令到未來呢個制度可以行得更順暢，可以方便到大家使用。」