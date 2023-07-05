暑熱警告｜孫玉菡：1小時為基礎　短時間重發不影響防暑可行性

勞工處於上月2日根據《預防工作時中暑指引》三度發出「工作暑熱警告」，由取消至重新發出分別只相隔10分鐘和20分鐘，有立法會議員就此向政府提出質詢。勞工及福利局局長孫玉菡今日（5日）指，「工作暑熱警告」發出後最少會維持1小時，而指引內所建議的工作與休息安排亦是以1小時為基礎，短時間內重發警告，並不會影響警告生效時段內按每小時需要實施防暑措施的可行性。

他又表示，勞工處會小心留意在此新系統下各種出現的情況，並與天文台共同探討進一步優化系統的空間和方法。



▼5月8日 勞工處公布《預防工作時中暑指引》▼



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謝偉銓批評發出警告的資訊混亂

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓今日於立法會提出口頭質詢時批評，「工作暑熱警告」資訊混亂，「好多業界、僱員或者僱主方面都希望跟，但唔知點跟」。孫玉菡指，「工作暑熱警告」發出後最少會維持1小時，而指引內所建議的工作與休息安排亦是以1小時為基礎。他說，雖然警告取消後技術上確有可能出現因「香港暑熱指數」再度上升而在短時間內重發警告的情況，但並不會影響警告生效時段內按每小時需要實施防暑措施的可行性。

勞工處會與天文台探討優化方法

他指出，「工作暑熱警告」為新推出的警告系統，勞工處會小心留意在此新系統下各種出現的情況，並與天文台共同探討進一步優化系統的空間和方法。

「工作暑熱警告」建基於天文台於京士柏的香港暑熱指數測量數據而發出，勞工界立法會議員周小松關注，京士柏的指數未必能夠反映到全港所有地區的熱壓力情況，提及很多於機場停機坪工作的工友，在沒有發出警告的時間在其工作地點量度得40度高溫。

孫玉菡回應指，以其理解，天文台未有計劃在京士柏以外另設地點量度暑熱指數，當局未來會繼續與天文台保持密切溝通，盡可能用好現有暑熱警告以及《預防工作時中暑指引》，為工人提供更好的防範措施。

不能只參考溫度因素

對於立法會議員陳健波指「工作暑熱警告」涉及多項因素，變動很大，建議只以溫度作為標準。孫玉菡表示，中暑風險不能只是參考溫度，亦要參考濕度及太陽幅射，當時天文台設計「工作暑熱警告」，曾與中文大學醫學院合作評估過入院風險。他又指，如果只著重溫度，未必適合香港情況：「有時候一個溫度，但濕度唔同，對於人嘅中暑風險都唔同」。

孫玉菡指，當時設立「工作暑熱警告」經過詳細討論，亦考慮了不同科學數據，目前參考的指數是最適合香港情況。

▼5月18日 首發工作暑熱警告▼

